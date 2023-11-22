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Швейно-текстиьный сектор демонстрирует признаки восстановления
В настоящее время крупнейшим импортером одежды во Вьетнам являются США, на долю которых приходится более 40% рынка, далее следуют Япония, ЕС, Республика Корея и Китай.
По мнению инсайдеров, в мрачной картине рынка за последние 10 месяцев единственным плюсом является высокий рост за счет стран-участниц Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP), таких как Япония, Канада, Австралия и Новая Зеландия.
Кроме того, страна получила доступ к ряду новых рынков в Африке и на Ближнем Востоке, что, как ожидается, поможет удержать экспортный оборот отрасли от глубокого снижения в условиях резкого сокращения спроса на мировом рынке.
Генеральный директор компании Vietnam Textile and Garment Group (Vinatex) Као Хыу Хиеу отметил, что в четвертом квартале признаки рынка становятся более позитивными, а частота прихода клиентов, желающих узнать об источнике товара и производственных мощностях, становится для швейных фирм движущей силой, заставляющей их представлять свою продукцию и предлагать подходящие цены, чтобы получить заказы на предстоящий период.
Что касается задач на последний месяц 2023 года, то эксперты посоветовали предприятиям реорганизовать производство для повышения производительности труда, выполнять небольшие заказы и организовать соответствующие кадровые ресурсы для оптимизации трудовых затрат.
Председатель Вьетнамской ассоциации текстиля и одежды (Vitas) Ву Дык Жанг подчеркнул, что предприятия должны быстро меняться и адаптироваться к колебаниям рынка.
Он подчеркнул необходимость организации занятий по профессиональным навыкам и подготовке кадров для зеленой и цифровой трансформации с целью повышения производительности труда и конкурентоспособности.
Кроме того, необходимо удерживать клиентов, принимая небольшие заказы, одновременно содействуя освоению новых рынков и снижению издержек, чтобы активизировать производственную и коммерческую деятельность, а также ускорить рост, добавил Ву Дык Жанг.