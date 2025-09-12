Шведскому режиссёру вручена медаль «За заслуги в сфере культуры, спорта и туризма»

Эта награда стала признанием выдающегося вклада Бо Элена в продвижение истории и культуры Вьетнама через документальный фильм «Победа Вьетнама».



Торжественная церемония награждения прошла в Посольстве Вьетнама в Швеции при участии Посла Чан Ван Туана, супруги режиссёра Марии Мешке, представителей Союза вьетнамских ассоциаций в Швеции, Общества вьетнамцев в Стокгольме, а также сотрудников Посольства.



Выступая на церемонии, Посол Чан Ван Туан подчеркнул, что «Победа Вьетнама» - это поистине трогательный и правдивый документальный фильм, премьера которого состоялась во Вьетнаме в апреле 2025 года по случаю 50-летия освобождения Южного Вьетнама и воссоединения страны (30 апреля 1975 г. – 30 апреля 2025 г.).



Фильм был показан в крупном масштабе в Хошимине и Ханое, а также в эфире Национального телевидения Вьетнама (VTV), вызвав широкий общественный резонанс и тронув сердца десятков миллионов вьетнамцев внутри страны и за рубежом.



Посол высоко оценил вклад Бо Элена в сохранение ключевых исторических моментов Вьетнама. Его работа не только ярко воссоздаёт дух борьбы за независимость, но и способствует укреплению культурных связей между двумя странами. Он отметил: «Преданность Бо Элена делу популяризации истории Вьетнама помогла шведской и международной аудитории лучше понять нашу страну».



В ответной речи режиссёр Бо Элен с глубоким волнением выразил честь получить признание от Правительства и народа Вьетнама. Он поделился: «Создавая этот фильм, я хотел передать искренние эмоции и дух солидарности, которые я ощущал в Швеции в тот исторический период. Я надеюсь, что фильм станет не только документальным произведением, но и культурным мостом, сближающим народы наших стран».



В поздравительном письме, направленном режиссёру Бо Элену, директор Вьетнамского института кино Ле Тхи Ха с волнением отметила, что Институт гордится возможностью принять этот фильм. По её словам, это — ценнейший исторический документ и символ международной солидарности, которую Швеция оказывала Вьетнаму в самые трудные годы, и которую Вьетнам хранит и ценит до сих пор.



Церемония награждения также стала возможностью вновь подтвердить уважение Правительства и народа Вьетнама к верной дружбе и привязанности, которые Правительство и народ Швеции оказывали Вьетнаму на протяжении многих десятилетий.