Шангри-ла диалог 2022 г.: Вьетнам прилагает совместные усилия с другими странами для защиты мира

В рамках проходящего в Сингапуре Шангри-ла диалога 2022 г., во второй половине дня 11 июня на дискуссионной сессии «Военная модернизация и обороноспособность» министр обороны Вьетнама, генерал Фан Ван Зянг выступил с важной речью на тему «Укрепление обороноспособности страны».



Как отметил генерал Фан Ван Зянг в своей речи, в мире происходят сложные перемены. Человечество одновременно сталкивается с традиционными и нетрадиционными вызовами безопасности. В то время как мир и развитие всегда являются общим стремлением человечества, все еще существуют стратегическая конкуренция, конфликты интересов и территориальные споры между странами. Вьетнам пережил десятилетия борьбы за самооборону, поэтому хорошо понимает последствия насилия и конфликтов.

Вьетнамцы полны решимости защитить мир в стране, в то же время выполнять ответственность за сохранение мира в мире. «Главной целью Вьетнама является защита независимости, суверенитета, территориальной целостности и интересов страны, сохранение политической стабильности, создание мирной среды для строительства и развития страны. Вьетнам также является ответственным членом международного сообщества, внося активный вклад в сохранение мира, развитие и процветание в регионе и мире».

На дискуссионной сессии генерал Фан Ван Зянг также подчеркнул, что Вьетнам желает быть другом и надежным партнером всех стран. Вьетнам не вступает в военный союз, не объединяется с кем-либо против третьей стороны, не позволяет иностранным государствам размещать военные базы на своей территории, не применяет силу и не угрожает применением силы в международных отношениях.

Относительно вопроса Восточного моря, генерал Фан Ван Зянг подчеркнул, что Вьетнам упорно и решительно решает вопрос Восточного моря путем диалога на основе уважения международного права.