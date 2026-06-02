Член Политбюро, Министр иностранных дел Ле Хоай Чунг об итогах зарубежных визитов Генерального секретаря, Президента государства То Лама и его участия в Диалоге Шангри-Ла
С 27 мая по 1 июня 2026 года Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент государства То Лам, госпожа Нго Фыонг Ли и высокопоставленная делегация нашей Партии и Государства совершили официальный визит в Таиланд, государственный визит в Сингапур, выступили с программной речью на Диалоге Шангри-Ла – 2026 года и совершили государственный визит на Филиппины. Эта поездка имела исключительно важное значение и завершилась большим успехом, достигнув поставленных целей на самом высоком уровне. Она стала также первой поездкой Генерального секретаря, Президента государства То Лама в страны АСЕАН после успешного проведения XIV Всевьетнамского съезда КПВ, выборов в Национальное собрание XVI созыва и народные советы всех уровней на срок полномочий 2026–2031 годов. Особое значение визиту придавало и то обстоятельство, что он проходил в год 50-летия установления дипломатических отношений Вьетнама с Таиландом и Филиппинами. Кроме того, визит состоялся в период, когда Филиппины являются председателем АСЕАН в 2026 году, Сингапур будет председателем АСЕАН в 2027 году, а Вьетнам станет принимающей стороной саммита АТЭС в 2027 году. Поэтому нынешняя поездка открыла новые направления сотрудничества между Вьетнамом и всеми тремя партнёрами в условиях, когда и Вьетнам, и эти государства вступают в новый этап развития с новыми задачами, а международная и региональная обстановка остаётся сложной и динамичной.
Генеральный секретарь, Президент государства, госпожа Нго Фыонг Ли и наша высокопоставленная делегация провели насыщенную и содержательную программу мероприятий, прежде всего переговоры, встречи и обстоятельные обмены мнениями с высшими руководителями Таиланда, Сингапура и Филиппин, приняли участие в важных форумах и рабочих встречах с корпорациями, предприятиями и исследовательскими институтами, ознакомились с передовыми научно-технологическими объектами и встретились с вьетнамскими общинами в трёх странах. Во всех трёх государствах делегации был оказан исключительно тёплый, искренний и торжественный приём на самом высоком уровне, включая ряд особых протокольных жестов. Премьер-министр Таиланда с супругой лично прибыли к трапу самолёта проводить Генерального секретаря, Президента государства и его супругу. Как Президент, так и Премьер-министр Сингапура провели переговоры, встречи и дали официальный приём в честь товарища То Лама.
Одним из важнейших событий поездки стало программное выступление Генерального секретаря, Президента государства на Диалоге Шангри-Ла — одном из наиболее авторитетных и влиятельных международных форумов по вопросам безопасности и обороны в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в котором приняли участие около 500 делегатов более чем из 40 стран. Программное выступление Генерального секретаря, Президента государства, посвящённое вопросам международного и регионального мира и безопасности, чётко отразило позицию Партии и Государства относительно нынешней мировой ситуации, существующих вызовов, а также важнейшие предложения и инициативы Вьетнама, которые получили признание и высокую оценку участников форума и международного сообщества.
Можно с уверенностью сказать, что визит ярко донёс до важных партнёров региона послание Вьетнама о развитии; наглядно продемонстрировал новое мышление, потребности и ориентиры развития страны на современном этапе; вновь подтвердил неизменный курс на придание большого значения отношениям с соседними государствами и странами АСЕАН, а также активную, инициативную и ответственную роль Вьетнама в укреплении солидарности внутри АСЕАН, усилении центральной роли Ассоциации и поддержании мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе. Послание мира было убедительно представлено в программной речи Генерального секретаря, Президента государства на Диалоге Шангри-Ла. Это выступление вызвало особый интерес как в регионе, так и за его пределами и получило исключительно позитивный отклик, ещё раз подчеркнув роль Вьетнама как ответственного члена международного сообщества и авторитетного голоса по вопросам мира, безопасности и развития на региональном и глобальном уровнях.
Ещё одним важным результатом визита стало существенное укрепление политического доверия между Вьетнамом и тремя странами. Вьетнам качественно продвинул отношения Всеобъемлющего стратегического партнёрства с Таиландом, поднял стратегическое сотрудничество с Сингапуром на новый уровень посредством механизма Стратегического диалога между двумя правящими партиями и повысил уровень рамок отношений с Филиппинами до Расширенного стратегического партнёрства. Руководители сторон договорились о создании новых механизмов, отражающих высокий уровень политического доверия, углубление отношений и формирование рамок для дальнейшего развития сотрудничества. Особое значение имеют Программа действий по реализации Всеобъемлющего стратегического партнёрства Вьетнам – Таиланд на период 2026–2031 годов и механизм Стратегического диалога между Коммунистической партией Вьетнама и Партией народного действия Сингапура. Мы всесторонне укрепили и активизировали сотрудничество с тремя странами по партийной, государственной, парламентской линиям и по линии народной дипломатии; усилили взаимосвязанность между Вьетнамом и этими государствами, а также между странами АСЕАН; конкретизировали содержание сотрудничества и придали новый качественный импульс взаимодействию в сферах обороны и безопасности, экономики, торговли, инвестиций, науки, технологий и инноваций, культуры, образования и подготовки кадров, туризма и обменов между народами. Одновременно было расширено сотрудничество в новых перспективных областях, имеющих стратегическое значение для развития нашей страны, прежде всего в сфере искусственного интеллекта, цифровой трансформации, инноваций, цифровой экономики, зелёной экономики, справедливого энергетического перехода, электронного правительства, туризма и межрегиональных связей.
Ещё одним заслуживающим внимания результатом стало активное и многоплановое развитие связей между отделами, министерствами, ведомствами, местными органами власти и предприятиями Вьетнама и их партнёрами в трёх странах. Члены официальной делегации провели многочисленные рабочие встречи и содержательные обмены мнениями с партнёрами во всех трёх государствах. Во Вьетнамско-таиландском бизнес-форуме приняли участие Премьер-министр Таиланда и около 700 предприятий двух стран, в том числе 550 таиландских компаний. В Технологическом форуме TechConnect в Сингапуре участвовали около 500 представителей государственных органов, деловых кругов и научно-исследовательского сообщества двух стран. В Таиланде было подписано 20 документов о сотрудничестве и предпринимательской деятельности в различных сферах, в Сингапуре — 31 документ, на Филиппинах — около 20 документов. Эти впечатляющие показатели свидетельствуют о глубокой заинтересованности партнёров в развитии сотрудничества с Вьетнамом, а также о значительном потенциале взаимодействия между Вьетнамом и тремя государствами.
Таким образом, можно с уверенностью констатировать, что визит завершился большим успехом и принёс важные результаты, способствовав укреплению мирной и стабильной обстановки, формированию благоприятной внешнеполитической среды, прежде всего в отношениях с партнёрами по АСЕАН, созданию условий для социально-экономического развития страны, а также внёс позитивный вклад в дело мира, стабильности, сотрудничества и процветания в регионе. Визит также стал наглядным подтверждением роста международного авторитета и роли Вьетнама, а также его активного и инициативного участия в решении общих международных вопросов.
Вопрос: Что, по Вашему мнению, определяет масштаб и особое значение этой поездки?
Визит Генерального секретаря, Президента государства То Лама, госпожи Нго Фыонг Ли и высокопоставленной делегации нашей Партии и Государства в Таиланд, Сингапур и на Филиппины имеет особое и многогранное значение.
Прежде всего, визит подтвердил большое значение, которое Партия и Государство Вьетнама придают отношениям с Таиландом, Сингапуром, Филиппинами и странами АСЕАН в целом. Поездка состоялась немногим более чем через месяц после завершения формирования высшего руководства Государства и стала первым визитом Генерального секретаря, Президента государства То Лама в страны Юго-Восточной Азии в его новом качестве. Это также первый в истории официальный визит Генерального секретаря нашей Партии на Филиппины. Таиланд, Сингапур и Филиппины занимают важное место в Юго-Восточной Азии, являются государствами-основателями АСЕАН и ключевыми партнёрами Вьетнама в регионе.
Во-вторых, благодаря достигнутым глубоким и всеобъемлющим результатам визит вывел отношения Вьетнама с тремя странами АСЕАН на новый уровень, создал дополнительные важные основы и определил направления для дальнейшего развития широкого и содержательного сотрудничества в будущем. Активное развитие сотрудничества Вьетнама со всеми тремя государствами, особенно в условиях совпадения многих задач нового этапа развития каждой страны, отвечает интересам народов и национальным интересам всех сторон, способствует дальнейшему укреплению солидарности в АСЕАН и вносит позитивный вклад в дело мира, стабильности, сотрудничества и процветания как в регионе, так и во всём мире.
В-третьих, достигнутые договорённости и результаты открывают значительные возможности для привлечения международного сотрудничества, опыта и ресурсов, прежде всего Таиланда, Сингапура и Филиппин, в интересах достижения стратегических целей развития Вьетнама до 2030 и 2045 годов, а также реализации планов социально-экономического развития страны до 2030 года.
Особый интерес общественности этих стран и международного сообщества вызвал визит Генерального секретаря, Президента государства То Лама в три государства, особенно его первое в истории выступление на Диалоге Шангри-Ла. Результаты поездки и содержание программного выступления подтвердили миролюбивый, независимый, самостоятельный и самодостаточный внешнеполитический курс Вьетнама, основанный на многовекторности и диверсификации международных связей, а также стремление нашей страны вносить вклад в решение актуальных международных и региональных вопросов. Приглашение Генеральному секретарю, Президенту государства То Ламу выступить с программной речью стало не только свидетельством высокой оценки международным сообществом роли и авторитета Вьетнама, но и показало ожидание конкретного вклада Вьетнама в дело мира, безопасности и развития региона.
Оглядываясь назад, можно констатировать, что визит ярко продемонстрировал внешнеполитический курс XIV Всевьетнамского съезда КПВ, показал обновление мышления и подходов к организации внешнеполитической деятельности, в которой на первое место ставятся практическая эффективность и конкретные результаты на основе дружественных отношений и стратегической значимости партнёров. Поездка также наглядно продемонстрировала эффективность дипломатии на высшем уровне как инструмента стратегического определения направлений сотрудничества, создания нового импульса и вывода на более высокий уровень долгосрочных отношений между Вьетнамом и его партнёрами.
Вопрос: Что необходимо сделать для эффективной реализации результатов этого визита?
Всеобъемлющие результаты визита, имеющие стратегическое и долгосрочное значение, создают новый импульс и открывают новый этап развития отношений дружбы и сотрудничества между Вьетнамом, Таиландом, Сингапуром и Филиппинами.
Генеральный секретарь, Президент государства То Лам и руководители трёх стран особо подчеркнули необходимость реализации результатов визита через конкретные практические действия и максимально эффективное использование имеющегося потенциала сотрудничества. Уже в ходе поездки Генеральный секретарь, Президент государства То Лам уделял самое пристальное внимание вопросам реализации достигнутых договорённостей.
Исходя из нового мышления и нового духа развития страны, министерствам, ведомствам, местным органам власти необходимо глубоко усвоить общие договорённости, достигнутые между высшими руководителями Вьетнама и соответствующих государств, и разработать конкретные программы, планы и проекты по реализации договорённостей на высшем уровне, руководствуясь принципом обеспечения практической пользы для народа и оценивая результаты по их конкретной эффективности. Необходимо активизировать информационно-разъяснительную работу по освещению значения и результатов визита, а также важности отношений Вьетнама со странами Юго-Восточной Азии, способствуя формированию единого понимания и поддержки на всех уровнях государственного управления, во всех ведомствах и регионах страны.
В сотрудничестве с зарубежными партнёрами следует активизировать стратегические консультации и координацию политики посредством двусторонних контактов и обменов на высшем и других уровнях, а также на региональных и международных форумах; уделять первоочередное внимание развитию практического взаимодействия в сферах, имеющих ключевое значение для развития каждой страны и для поддержания мирной, стабильной и благоприятной для развития региональной среды.