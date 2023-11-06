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НОВОСТИ

Члены правительства, руководители отраслей принимают участие в сессии вопросов и ответов НС

Сессия вопросов и ответов транслировалась в прямом эфире на радиостанции «Голос Вьетнама», по Вьетнамскому телевидению и телеканалу НС. 6 ноября в Ханое продолжилась 6-я сессия Национального собрания 15-го созыва, на которой члены правительства и руководители секторов ответили на вопросы законодателей о выполнении резолюций НС о тематическом надзоре и вопросно-ответной деятельности 14-го созыва, а также нескольких связанных с этим решениях, принятых с начала 15-го созыва.

Сессия вопросов и ответов транслировалась в прямом эфире на радиостанции «Голос Вьетнама», по Вьетнамскому телевидению и телеканалу НС.

Утром заместитель премьер-министра Чан Лыу Куанг, председатель Верховного народного суда Нгуен Хоа Бинь, генеральный прокурор Верховной народной прокуратуры Ле Минь Чи и генеральный аудитор Генерального государственного аудитора Нго Ван Туан представят отчеты по целевым вопросам.

Генеральный секретарь НС Буй Ван Кыонг выступит с инспекционной сводкой по выполнению резолюции НС.

Затем НС приступило к опросу членов правительства и руководителей секторов о реализации 10 резолюций НС 14-го и 15-го созывов о тематическом надзоре и мероприятиях по вопросам и ответам в областях планирования и инвестиций, финансов и банковского дела, промышленности, сельского хозяйства и развития сельских районов, транспорта, строительства, природных ресурсов и окружающей среды.

ИЖВ/ВИА

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