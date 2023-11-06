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Члены правительства, руководители отраслей принимают участие в сессии вопросов и ответов НС
Сессия вопросов и ответов транслировалась в прямом эфире на радиостанции «Голос Вьетнама», по Вьетнамскому телевидению и телеканалу НС.
Утром заместитель премьер-министра Чан Лыу Куанг, председатель Верховного народного суда Нгуен Хоа Бинь, генеральный прокурор Верховной народной прокуратуры Ле Минь Чи и генеральный аудитор Генерального государственного аудитора Нго Ван Туан представят отчеты по целевым вопросам.
Генеральный секретарь НС Буй Ван Кыонг выступит с инспекционной сводкой по выполнению резолюции НС.
Затем НС приступило к опросу членов правительства и руководителей секторов о реализации 10 резолюций НС 14-го и 15-го созывов о тематическом надзоре и мероприятиях по вопросам и ответам в областях планирования и инвестиций, финансов и банковского дела, промышленности, сельского хозяйства и развития сельских районов, транспорта, строительства, природных ресурсов и окружающей среды.