НОВОСТИ
Члены Политбюро обсуждают обзор резолюции по развитию города Хошимин
Экономический масштаб города вырос на 2,7 раза в период 2010-2020 гг., в то время как валовой региональный внутренний продукт (ВРВП) на душу населения удвоился. На собрании было отмечено, что экономическая структура Хошимина была преобразована с более высоким вкладом промышленного и сервисного сектора и высокотехнологичного сельского хозяйства, добавив, что прогресс наблюдался во всех областях, и обеспечило социальное обеспечение.
Тем не менее, они отметили, что Хошимин столкнулся с рядом недостатков, включая медленное улучшение инвестиционной среды, низкую международную конкурентоспособность и доход на душу населения ниже установленной цели.
Политбюро заявил, что резолюция № 16-NQ/TW была разработана с целью превратить город в современный город-индустриальный город, движущую силу цифровой экономики и цифрового общества страны, а также экономический, финансовый, торговый, научный, технологический и культурный центр Юго -Восточной Азии с глубокой и обширной международной интеграцией к 2030 году.
Ожидается, что к 2045 году город станет экономическим, финансовым и сервисным центром Азии, привлекательным глобальным направлением, с отличительным экономическим и культурным развитием, высоким качеством жизни наравне с крупными городами мира.
Политбюро попросил партийного комитета, администрации и граждан Хошимина продолжать продвигать свои революционные традиции и солидарность и тесно сотрудничать с соответствующими учреждениями и населенными пунктами, чтобы продолжать эффективно реализовать резолюцию.
Необходимо изменить мышление на строительство и развитие города в новый период, повышая экономическое развитие, международную конкурентоспособность, укрепляя региональную связь, ускоряя строительство инфраструктуры и производительность в планировании.
Члены Политбюро также подчеркнули необходимость в том, чтобы Хошимин укрепил устойчивое развитие городских работ с лучшей адаптацией к изменению климата, мобилизуя все ресурсы и оптимизировал преимущества и потенциал для быстрого и устойчивого развития, способствуя росту во всех областях и улучшая условия жизни людей.
Они также подчеркнули необходимость для города больше сосредоточиться на партийном строительстве, децентрализации и делегировании власти, а также продолжать реализовать специальные пилотные политики для его развития.