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Число туристов, прибывших в город Хошимин, превысило 30 млн. человек за 10 месяцев
Директор городского департамента туризма Нгуен Тхи Ань Хоа объяснила результат усилиями сектора по разработке множества туристических программ, которые связывают туристические достопримечательности города и местные направления с туристическими объектами в 13 провинциях дельты Меконга, Юго-Восточном регионе, Северо-Западном регионе, Северо-Восточном регионе и северо-центральном регионе.
Для достижения цели по приему 5 миллионов иностранных посетителей и более 35 миллионов внутренних туристов, а также получения доходов от туризма в размере около 160 трлн донгов, сектор продолжит популяризировать свои выдающиеся туристические предложения посредством различных мероприятий.
Третья неделя туризма в Хошимине, которая пройдет с 4 по 10 декабря, получила восторженный отклик от туристических компаний. В нем будут представлены специальные туристические, спортивные и музыкальные мероприятия, а также рекламные программы, призванные стимулировать спрос на покупки и путешествия по всему южному экономическому центру.
Главным событием недели станет выставка, на которой город Тхудык и 21 район Хошимина представят свою туристическую информацию, включая привлекательные туры и типичные туристические продукты.
Местные туристические компании работают над расширением ассортимента новых туров и разработкой стимулов для продуктов и услуг зеленого туризма в связи с Неделей туризма.