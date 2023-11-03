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НОВОСТИ

Число туристов, прибывших в город Хошимин, превысило 30 млн. человек за 10 месяцев

По данным городского Департамента туризма, за январь-октябрь город Хошимин посетило более 30 млн. туристов, из которых - 4,12 млн. иностранные, что составляет 82% от запланированного показателя. Доходы от услуг размещения и питания составили более 89,45 трлн. донгов (3,6 млрд. долл. США), а от туристических услуг - более 8,9 трлн. донгов, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 30,6% и 68,3% соответственно.

Директор городского департамента туризма Нгуен Тхи Ань Хоа объяснила результат усилиями сектора по разработке множества туристических программ, которые связывают туристические достопримечательности города и местные направления с туристическими объектами в 13 провинциях дельты Меконга, Юго-Восточном регионе, Северо-Западном регионе, Северо-Восточном регионе и северо-центральном регионе.

Для достижения цели по приему 5 миллионов иностранных посетителей и более 35 миллионов внутренних туристов, а также получения доходов от туризма в размере около 160 трлн донгов, сектор продолжит популяризировать свои выдающиеся туристические предложения посредством различных мероприятий.

Третья неделя туризма в Хошимине, которая пройдет с 4 по 10 декабря, получила восторженный отклик от туристических компаний. В нем будут представлены специальные туристические, спортивные и музыкальные мероприятия, а также рекламные программы, призванные стимулировать спрос на покупки и путешествия по всему южному экономическому центру.

Главным событием недели станет выставка, на которой город Тхудык и 21 район Хошимина представят свою туристическую информацию, включая привлекательные туры и типичные туристические продукты.

Местные туристические компании работают над расширением ассортимента новых туров и разработкой стимулов для продуктов и услуг зеленого туризма в связи с Неделей туризма.

ИЖВ/ВИА

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