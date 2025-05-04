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Число российских туристов, посещающих Вьетнам, может удвоиться в 2024 году
Согласно данным сервиса "Sletat.ru", количествозаказов туров российских туристов с начала весны до конца лета 2025 года увеличилось в 1,7 раза по сравнению с предыдущими годами. Среди самых популярных направлений у россиян Китай и Вьетнам заменили Малайзию и Мальдивы, входившие в топ-лист в прошлом году.
Вьетнам может войти в пятёрку новых самых популярных зарубежных направлений на российском рынке.
Этому способствует увеличение числа прямых рейсов во Вьетнам, особенно возобновление чартерных рейсов в Нячанг (провинция Кханьхоа) из множества городов России.
Благодаря этому, Вьетнам может принять около 430 тысяч российских туристов в 2025 году — почти вдвое больше, чем в 2024 году.