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Число прибывающих во Вьетнам иностранцев приближается к целевому показателю 2023 года
Однако этот показатель составил лишь 69,2% от того, что было зафиксировано за аналогичный период 2019 года до пандемии COVID-19.
За указанный период число посетителей Вьетнама по воздушным, автомобильным и водным путям составило 87,6%, 11,6% и 0,8% соответственно.
В августе число внутренних туристов оценивалось в 9,5 млн человек, из них около 6,3 млн человек остались в месте назначения на более длительный срок. В пересчете на восемь месяцев этот показатель составил 86 млн человек.
Доходы от услуг размещения и питания за восемь месяцев достигли 436,3 трлн донгов (18,1 млрд. долл. США), а доходы от туристических услуг выросли на 47% в годовом исчислении и составили 22,4 трлн донгов, что объясняется повышенным спросом в пик сезона. После длительного периода пандемии местные власти активно приступили к проведению различных стимулирующих мероприятий.
Облегчение процедуры получения визы и увеличение срока пребывания иностранных туристов во Вьетнаме - положительные признаки для туристического сектора, особенно в пик туристического сезона для иностранных гостей.
По мнению экспертов, сектор должен предлагать уникальные и привлекательные туристические продукты, более профессионально популяризировать туризм на ключевых рынках, повышать качество рабочей силы, улучшать управление направлениями для обеспечения их безопасности и активизировать цифровую трансформацию туристической деятельности.