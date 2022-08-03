Число пользователей Mobile Money увеличилось в 4 раза за шесть месяцев

Иллюстративное изображение. Фото: ictvietnam.vn

Министерство информации и коммуникаций сообщило, что количество пользователей «Мобильные деньги» увеличилось в 4 раза с момента запуска услуги в январе этого года, 67% из которых были из сельских, горных, приграничных, островных и отдаленных районов.

Количество пользователей, совершивших хотя бы одну транзакцию «Мобильные деньги», к концу июня превысило 1,72 млн., что составляет 97,3% от общего числа.

Кроме того, количество домохозяйств с оптоволоконным подключением в первом полугодии этого года увеличилось на 9% по сравнению с тем же периодом 2021 года и на 17% по сравнению с 2020 годом.

Министерство заявило, что цель, заключающаяся в том, чтобы 75% домохозяйств использовали оптоволоконные услуги в этом году, достижима. По его словам, Вьетнам стремится к тому, чтобы более 50% населения владело цифровыми платежными счетами.



