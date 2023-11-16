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НОВОСТИ

Число новых проектов ПИИ в Бакнинь увеличилось более чем в три раза

К 20 октября в северной провинции Бакнинь были выданы лицензии на 308 новых проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) на сумму более 908 млн долл. США, что в 3,14 раза больше по сравнению с количеством проектов, зарегистрированных за аналогичный период прошлого года. По сравнению с прошлым годом объем капитала вырос в 5,1 раза.

При этом 127 проектов получили разрешение на увеличение капитала на общую сумму 471,4 млн долл. США.

В общей сложности в провинции насчитывается 2075 действующих проектов ПИИ с общим объемом зарегистрированного инвестиционного капитала более 24,6 млрд долл. США.

Вышеупомянутый результат объясняется тем, что Бакнинь работает над повышением эффективности мероприятий по продвижению и продолжает сопровождать бизнес. Провинция развивает внешние связи со многими странами, территориями и населенными пунктами с целью повышения своей репутации.

В частности, Бакнинь уделяет особое внимание устранению трудностей в производстве и бизнесе местных предприятий и населения, создав «специальную рабочую группу» и пять экспертных групп для решения проблем и эффективной поддержки предприятий, кооперативов и домохозяйств в населенном пункте.

Провинция продвигает административную реформу и улучшает инвестиционный климат в сильных областях, уделяя приоритетное внимание привлечению инвестиций в зеленое и устойчивое промышленное развитие.

Также в рассматриваемый период Бакнинь выдала лицензии 19 отечественным инвестиционным проектам с общим зарегистрированным капиталом 4,44 трлн донгов (181,7 млн долл. США). Кроме того, 79 действующим проектам было разрешено увеличить свой капитал на 250,4 млрд донгов.

Число новых предприятий, созданных в провинции в текущем году, составило 2897, увеличившись на 33,8%, с зарегистрированным капиталом 27,7 трлн донгов.

В провинции насчитывается 17.919 действующих предприятий с общим зарегистрированным капиталом почти 349,49 трлн донгов.

ВИА/ИЖВ

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