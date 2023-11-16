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Число новых проектов ПИИ в Бакнинь увеличилось более чем в три раза
При этом 127 проектов получили разрешение на увеличение капитала на общую сумму 471,4 млн долл. США.
В общей сложности в провинции насчитывается 2075 действующих проектов ПИИ с общим объемом зарегистрированного инвестиционного капитала более 24,6 млрд долл. США.
Вышеупомянутый результат объясняется тем, что Бакнинь работает над повышением эффективности мероприятий по продвижению и продолжает сопровождать бизнес. Провинция развивает внешние связи со многими странами, территориями и населенными пунктами с целью повышения своей репутации.
В частности, Бакнинь уделяет особое внимание устранению трудностей в производстве и бизнесе местных предприятий и населения, создав «специальную рабочую группу» и пять экспертных групп для решения проблем и эффективной поддержки предприятий, кооперативов и домохозяйств в населенном пункте.
Провинция продвигает административную реформу и улучшает инвестиционный климат в сильных областях, уделяя приоритетное внимание привлечению инвестиций в зеленое и устойчивое промышленное развитие.
Также в рассматриваемый период Бакнинь выдала лицензии 19 отечественным инвестиционным проектам с общим зарегистрированным капиталом 4,44 трлн донгов (181,7 млн долл. США). Кроме того, 79 действующим проектам было разрешено увеличить свой капитал на 250,4 млрд донгов.
Число новых предприятий, созданных в провинции в текущем году, составило 2897, увеличившись на 33,8%, с зарегистрированным капиталом 27,7 трлн донгов.
В провинции насчитывается 17.919 действующих предприятий с общим зарегистрированным капиталом почти 349,49 трлн донгов.