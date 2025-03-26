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НОВОСТИ

Число международных туристов в Хошимине увеличилось на 18,2% в первые три месяца года

За первые три месяца 2025 года общий доход туристической отрасли города оценивается в 56,662 трлн донгов, что на 26,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составляет 21,8% от запланированного показателя на этот год. В первые три месяца 2025 года число международных туристов, посетивших Хошимин, достигло 1 635 620 человек, что на 18,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года -19,2% от запланированного показателя на 2025 год. Внутренний туризм также вырос: количество внутренних туристов составило примерно 8 574 194 человека, увеличившись на 6,3% и достигнув 19,1% от годового плана.

Аналогично, за этот период общий доход туристической отрасли города оценивается в 56,662 трлн донгов, что на 26,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, и составляет 21,8% от запланированного показателя на 2025 год.

Эта информация была объявлена Департаментом туризма Хошимина во второй половине дня 25 марта в отчёте о деятельности туристической отрасли города в первом квартале 2025 года.

В честь 50-летия освобождения Южного Вьетнама и воссоединения страны туристическая отрасль реализовала фотоархив «50 знаковых туристических мест города» и запустила проект по созданию короткометражного фильма (TVC) «50 Flashes».

Кампания «персонализированный аватар» получила широкий отклик и активную поддержку и привлекла более 14 870 загрузок аватаров на сайте https://50years.visithcmc.vn/avatar.

Хошимин планирует восстановить 14 водных туристических маршрутов на катерах и круизных лайнерах между городом и дельтой Меконга, завершить 19 водных туристических маршрутов с размещением на воде, создать 22 новых маршрута между Хошимином, дельтой Меконга и Камбоджей, а также изучить возможность запуска водного туристического маршрута, соединяющего Хошимин с провинциями Донгнай и Бариа-Вунгтау.

ВИА/ИЖВ

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