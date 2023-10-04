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Число иностранных туристов, прибывших на Фукуок, утроилось за девять месяцев
Торжественное открытие моста Поцелуев, который стал новым символом Фукуок-Кьенжанг, наряду с канатной дорогой Хонтхом, привлекло новый поток туристов на жемчужный остров.
Восхитительный «гой ка Чить» (салат с сельдью) и знаменитое фукуокское «Рыу Сим» (вино сим) были признаны Азиатской организацией рекордов одними из 10 лучших кулинарных шедевров Азии. Это признание предоставляет больше возможностей для продвижения впечатляющей привлекательности туризма на Фукуоке для путешественников.
На недавней премии World Travel Awards для Азии и Океании, которую называют «мировой туристический Оскар», Фукуок был признан ведущим островным направлением класса люкс в Азии на 2023 год. В категории размещения на Фукуоке было пять курортов, признанных одними из лучших в Азии.
С сегодняшнего дня и до конца года город продолжит предпринимать согласованные усилия по привлечению посетителей и развитию туризма, включая создание благоприятной для бизнеса среды, модернизацию инфраструктуры и тщательную подготовку к приему туристов, особенно во время рождественских, новогодних и традиционных новогодних праздников Вьетнама 2024 года.
Он планирует провести международный фестиваль полетов на воздушном шаре и параплане, тесно сотрудничать с компетентными учреждениями, чтобы приветствовать группы Famtrip и Presstrip, как внутри страны, так и за рубежом, которые приезжают, чтобы исследовать место назначения и получить опыт, а также найти возможности для развития туризма.
Заместитель председателя Народного комитета города Фукуок Фам Ван Нгиеп сказал, что в настоящее время на Фукуоке реализуется 274 туристических проекта, или 86% от общего числа в провинции. Они занимают площадь более 9300 га, а общий объем инвестиций составляет более 367,7 трлн донгов.
Фукуок также является домом для многочисленных туристических проектов мирового класса и развлекательных комплексов, разработанных крупными группами, такими как Vingroup, Sungroup, BIMgroup, CEOgroup, добавил он.