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НОВОСТИ

Число вьетнамцев, въезжающих в Японию, достигло рекордного уровня

Число вьетнамских туристов, посетивших Японию в 2023 году, достигло нового рекорда в 573 900 человек, увеличившись на 15,9% по сравнению с 495 051 посетителем в 2019 году, объявила 30 января Японская национальная туристическая организация (JNTO). В настоящее время Вьетнам также входит в топ-10 крупнейших туристических рынков Японии.

Чтобы привлечь больше вьетнамских туристов в ближайшее время, офис JNTO во Вьетнаме продолжит проводить рекламные мероприятия, основанные на трех новых стратегиях японского правительства в области туризма, включая «устойчивое развитие туризма», «увеличение потребления туристических услуг» и «региональная привлекательность». Стратегии продвижения туризма и сотрудничества будут способствовать активизации туристического обмена между двумя странами.

Япония проводит кампанию по продвижению своих привлекательных туристических продуктов в 2024 году, таких как сезон цветения сакуры в конце марта-начале апреля, особенно в городах Токио, Киото и Осака. Однако в некоторых районах на юге Токио посетители могут наблюдать раннее цветение уже в январе. Летом Япония вновь откроет развлекательный комплекс для иностранных посетителей, которые смогут посмотреть шоу сумо в парке Намба в Осаке.

15 февраля в Токио пройдет крупнейшее в Японии мероприятие, посвященное MICE - виду туризма, сочетающему конференции и выставки. Ожидается, что в нем примут участие более 80 агентств по продвижению конференций, MICE-организаций, отелей в Японии и международных покупателей.

ВИА/ИЖВ

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