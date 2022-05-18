Число выздоровевших от коронавируса во Вьетнаме за последние сутки в 5 раз больше числа новых зараженных

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По состоянию на 16 часов 18 мая во Вьетнаме был зарегистрирован 1.831 новый случай заражения коронавирусом, включая 1 ввозный. В тот же день еще 8.437 пациентов вылечились от коронавируса. С момента вспышки коронавируса в стране насчитывается почти 10,7 млн. случаев инфицирования коронавирусом.

За последние сутки число смерти остается на низком уровне. От коронавируса умер еще 1 человек.



