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НОВОСТИ

Число выздоровевших от коронавируса во Вьетнаме за последние сутки в 5 раз больше числа новых зараженных

С момента вспышки коронавируса в стране насчитывается почти 10,7 млн. случаев инфицирования коронавирусом.
  Фото: VNA  

По состоянию на 16 часов 18 мая во Вьетнаме был зарегистрирован 1.831 новый случай заражения коронавирусом, включая 1 ввозный. В тот же день еще  8.437 пациентов вылечились от коронавируса. С момента вспышки коронавируса в стране насчитывается почти 10,7 млн. случаев инфицирования коронавирусом.

За последние сутки число смерти остается на низком уровне. От коронавируса умер еще 1 человек.


VOV/VNA

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