Число выздоровевших от коронавируса во Вьетнаме в три раз больше, чем количество заражённых

За последние сутки во Вьетнаме было зафиксировано 1594 новых случая заражения коронавирусом, что на 300 случаев меньше чем в предыдущий день. 15 мая 5448 пациентов выздоровели от коронавируса. Таким образом, общее число выздоровевших в стране составило около 9,4 млн. За последние сутки нет ни одного случая летальных исходов Trong ngày cũng không ghi nhận ca COVID-19 tử vong.

К данному моменту во Вьетнаме насчитывается 10.696.630 случаев заражения коронавирусом.