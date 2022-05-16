Báo Ảnh Việt Nam

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НОВОСТИ

Число выздоровевших от коронавируса во Вьетнаме в три раз больше, чем количество заражённых

К данному моменту во Вьетнаме насчитывается 10.696.630 случаев заражения коронавирусом.

За последние сутки во Вьетнаме было зафиксировано 1594 новых случая заражения коронавирусом, что на 300 случаев меньше чем в предыдущий день. 15 мая 5448 пациентов выздоровели от коронавируса. Таким образом, общее число выздоровевших  в стране составило около 9,4 млн. За последние сутки нет ни одного случая летальных исходов  Trong ngày cũng không ghi nhận ca COVID-19 tử vong.

К данному моменту во Вьетнаме насчитывается 10.696.630 случаев заражения коронавирусом.

VOV/VNA

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