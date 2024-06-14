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НОВОСТИ

Число вновь созданных фирм за пять месяцев стало самым высоким за всю историю

За первые пять месяцев этого года на рынок вышло 64 758 предприятий, что стало самым высоким показателем за всю историю и на 4,5% больше, чем за тот же период прошлого года, согласно данным Агентства по управлению регистрацией предприятий Министерства планирования и инвестиций (MPI).

 

Средний зарегистрированный капитал одного предприятия достиг 9,3 млрд донгов (более 365 500 долларов США), увеличившись на 1,2% по сравнению с прошлым годом.

За пять месяцев в стране возобновили работу 34 067 предприятий, в результате чего общее число новых и вновь созданных предприятий достигло 98 825, что на 4,1 % больше, чем за тот же период прошлого года, и в 1,2 раза превышает показатель за аналогичный период каждого года в 2019-2023 годах. В то же время за пять месяцев с рынка ушло 97 299 предприятий, сократившись на 10,5% по сравнению с прошлым годом.

Агентство заявило, что восстановление остается скромным, что отражает проблемы в деловом климате, в частности, адаптацию предприятий к глобальной политической напряженности и волатильности рынка.

На недавней встрече с MPI бизнес-сообщество предложило ряд мер по стимулированию производства и деловой активности, включая механизмы эффективного использования возобновляемых источников энергии, поддержку правительства в обновлении правил «зеленого» производства, упрощение процедур выдачи сертификатов нового бизнеса, а также формирование более благоприятного и прозрачного инвестиционного климата.
Они также отметили такие проблемы, как затраты на логистику, трудности с арендой контейнеров и доступ к капиталу.

MPI заявила, что будет продолжать заполнять юридические документы, способствовать их обновлению, выслушивать трудности предприятий и предлагать компетентным органам соответствующие меры и политику.
Он предложил ассоциациям продвигать инновации, знакомиться с международным опытом и учиться инвестировать в те области, в которых они сильны.

ВИА/ИЖВ

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