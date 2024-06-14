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Число вновь созданных фирм за пять месяцев стало самым высоким за всю историю
Средний зарегистрированный капитал одного предприятия достиг 9,3 млрд донгов (более 365 500 долларов США), увеличившись на 1,2% по сравнению с прошлым годом.
За пять месяцев в стране возобновили работу 34 067 предприятий, в результате чего общее число новых и вновь созданных предприятий достигло 98 825, что на 4,1 % больше, чем за тот же период прошлого года, и в 1,2 раза превышает показатель за аналогичный период каждого года в 2019-2023 годах. В то же время за пять месяцев с рынка ушло 97 299 предприятий, сократившись на 10,5% по сравнению с прошлым годом.
Агентство заявило, что восстановление остается скромным, что отражает проблемы в деловом климате, в частности, адаптацию предприятий к глобальной политической напряженности и волатильности рынка.
На недавней встрече с MPI бизнес-сообщество предложило ряд мер по стимулированию производства и деловой активности, включая механизмы эффективного использования возобновляемых источников энергии, поддержку правительства в обновлении правил «зеленого» производства, упрощение процедур выдачи сертификатов нового бизнеса, а также формирование более благоприятного и прозрачного инвестиционного климата.
Они также отметили такие проблемы, как затраты на логистику, трудности с арендой контейнеров и доступ к капиталу.
MPI заявила, что будет продолжать заполнять юридические документы, способствовать их обновлению, выслушивать трудности предприятий и предлагать компетентным органам соответствующие меры и политику.
Он предложил ассоциациям продвигать инновации, знакомиться с международным опытом и учиться инвестировать в те области, в которых они сильны.