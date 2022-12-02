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НОВОСТИ

Чиновник ООН: Обеспечение полного, равного участия людей с ограниченными возможностями в социальной жизни

Чтобы осознать обязательство не оставить никого позади, необходимо обеспечить полное и равное участие людей с ограниченными возможностями (СОВ) во всех социальных областях, заявила координатор ООН в Вьетнаме Полин Тамесс 2 декабря. Выступая в Ханое на конференции о роли и вкладах СОВ в реализацию целей устойчивого развития (ЦУР), Тамес отметила, что 2022 год ознаменовал 30-летие Международного дня СОВ (3 декабря) и восьмого года присоединения Вьетнама к Конвенции о правах СОВ.

Она похвалила большие шаги Вьетнама в содействии правам и социальной интеграции СОВ, сославшись на данные о последнем отчете страны, представленном Комитету ООН по правам СОВ, как показало, что в последнее десятилетие Вьетнам приложил большие усилия по увеличению доступности для людей с инвалидностью.

Она отметила, что многие здания и транспортные средства общественного транспорта стали более доступны для СОВ.

Тем не менее, она считала, что Вьетнам все еще сталкивался с многими трудностями в обеспечении прав СОВ, поскольку 17,8% этих людей живут в бедных семьях, в то время во многих школах, особенно в сельских районах, все еще не хватает помещения и учителей, обученных на работу с детьми с особыми потребностями. И многие компании не были оснащены объектами и технологиями для набора людей с ограниченными возможностями на работу. По ее словам, занятость СОВ не должна рассматриваться как благотворительная организация, ни как привилегию, а как гарантию права на работу, которое приносит пользу всем.

В этом году проект «Партнерство ООН по правам людей на инвалидность» (INPPD) сыграл важную роль в изменении отношения и повышении потенциала лиц, которые влияют на политику, и поставщиков услуг, в консультации по законам и политике, а также повышении осведомленности сообщества об интеграции и равенство для людей с ограниченными возможностями.

Представитель ЮНФПА во Вьетнаме Наоми Китахара подчеркнула: молодые люди с ограниченными возможностями должны иметь права на репродуктивное и сексуальное здоровье, автономию тела и жизнь без дискриминации или насилия. ООН во Вьетнаме стремится поддержать людей с ограниченными возможностями Вьетнама в мире.

Участники конференции высоко ценили активное и устойчивое участие и важный вклад сообщества СОВ в развитие своей страны и мира.

ВИА/ИЖВ

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