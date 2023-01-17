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Чиновник ООН высоко оценил усилия Вьетнама по уходу за детьми

Посол Данг Хоанг Жанг, Постоянный представитель Вьетнама при Организации Объединенных Наций (ООН), 16 января встретился со Специальным представителем Генерального секретаря ООН по вопросу о насилии в отношении детей Наджат Мааллой М'джид
  Обзор встречи. Фото: ВИА  
Посол Данг Хоанг Жанг, Постоянный представитель Вьетнама при Организации Объединенных Наций (ООН), 16 января встретился со Специальным представителем Генерального секретаря ООН по вопросу о насилии в отношении детей Наджат Мааллой М'джид, которая проинформировала посла Жанга об итогах ее недавнего визита в Вьетнам и обсудили меры по развитию двустороннего сотрудничества в будущем.

Наджат Маалла М’джид выразила удовлетворение в связи с плодотворным визитом и высоко оценила политику, законодательство и социально-экономические усилия и достижения Вьетнама, а также успехи в достижении целей устойчивого развития, заботе и защите детей, особенно тех, кто находится в трудной ситуации.

Она подтвердила, что будет продолжать предоставлять Вьетнаму консультации по политике для завершения законодательства и институтов, помогая стране в мобилизации внешних ресурсов для лучшей жизни и будущего для детей, особенно из групп этнических меньшинств и отдаленных районов, гарантируя, что никто остается позади.

Посол Жанг высоко оценил визит во Вьетнам Наджат Мааллы М'джид и поддержку, которую агентства ООН оказали Вьетнаму в заботе о детях и их защите.

Правительство Вьетнама всегда уделяет первостепенное внимание детям и центру всей политики развития, заявил он, подтвердив, что страна будет продолжать тесно координировать свои действия с ООН в этой области.

ВИА/ИЖВ

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