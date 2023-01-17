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Чиновник ООН высоко оценил усилия Вьетнама по уходу за детьми
Наджат Маалла М’джид выразила удовлетворение в связи с плодотворным визитом и высоко оценила политику, законодательство и социально-экономические усилия и достижения Вьетнама, а также успехи в достижении целей устойчивого развития, заботе и защите детей, особенно тех, кто находится в трудной ситуации.
Она подтвердила, что будет продолжать предоставлять Вьетнаму консультации по политике для завершения законодательства и институтов, помогая стране в мобилизации внешних ресурсов для лучшей жизни и будущего для детей, особенно из групп этнических меньшинств и отдаленных районов, гарантируя, что никто остается позади.
Посол Жанг высоко оценил визит во Вьетнам Наджат Мааллы М'джид и поддержку, которую агентства ООН оказали Вьетнаму в заботе о детях и их защите.
Правительство Вьетнама всегда уделяет первостепенное внимание детям и центру всей политики развития, заявил он, подтвердив, что страна будет продолжать тесно координировать свои действия с ООН в этой области.