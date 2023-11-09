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Чиновник: Вьетнам считает Японию долгосрочным и важным партнером

Вьетнам всегда рассматривает Японию как долгосрочного и ведущего важного партнера, заявил заместитель министра иностранных дел Нгуен Минь Ву во время встречи с делегацией Парламентского союза японо-вьетнамской дружбы города Кобе японской префектуры Хёго в Ханое 7 ноября. Нгуен Минь Ву приветствовал визит японской делегации во Вьетнам по случаю празднования 50-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, выразил удовлетворение сильным, всеобъемлющим, все более глубоким и содержательным развитием интенсивного стратегического партнерства между Вьетнамом и Японией в последние годы, подтвердил, что Вьетнам всегда считает Японию своим главным и долгосрочным важным партнером.

Выразив удовлетворение устойчивым и всесторонним ростом стратегического партнерства между Вьетнамом и Японией в последние годы, Нгуен Минь Ву подчеркнул, что Япония является главным партнером Вьетнама по экономическому сотрудничеству в различных областях, таких как официальная помощь развитию (ОПР), инвестиции, торговля, труд, туризм, сотрудничество между регионами и обмен между людьми.

Высоко оценив развитие Вьетнама и отношения между странами на протяжении многих лет, председатель Союза Мурано Сейити заявил, что хочет повысить эффективное и предметное сотрудничество между Кобе и вьетнамскими населенными пунктами, включая провинции Ханам и Куангнинь, город Хайфон, особенно в экономике, инвестиции, торговле, культурном и межличном обмене.

Кобе готов создать благоприятные условия для учебы и работы вьетнамцев в городе и надеется укрепить туристическое сотрудничество с Вьетнамом путем установления прямого авиамаршрута, соединяющего две страны.

Постоянный заместитель министра Нгуен Минь Ву высоко оценил вклад и активную поддержку Парламентского союза японо-вьетнамской дружбы города Кобе в развитии экономического, культурного и обменного сотрудничества с Вьетнамом, а также в деятельности Генерального консульства Вьетнама в Осаке в последнее время, тем самым способствуя углублению хороших отношений сотрудничества между Вьетнамом и Японией.

Признав положительный вклад и поддержку со стороны Союза, Нгуен Минь Ву предложил поощрять предприятия Кобе инвестировать в области, представляющие интерес для Вьетнама, такие как производство, высокотехнологичное сельское хозяйство, переработка и экспорт-импорт сельскохозяйственной продукции, организация отдыха для японских престарелых во Вьетнаме.

Парламентского Союз японо-вьетнамской дружбы в Кобе, созданный в 2019 году, является первым в своем роде в префектуре, куда уходят 36 из 65 парламентариев Кобе.

ИЖВ/ВИА

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