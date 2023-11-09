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Чиновник: Вьетнам считает Японию долгосрочным и важным партнером
Выразив удовлетворение устойчивым и всесторонним ростом стратегического партнерства между Вьетнамом и Японией в последние годы, Нгуен Минь Ву подчеркнул, что Япония является главным партнером Вьетнама по экономическому сотрудничеству в различных областях, таких как официальная помощь развитию (ОПР), инвестиции, торговля, труд, туризм, сотрудничество между регионами и обмен между людьми.
Высоко оценив развитие Вьетнама и отношения между странами на протяжении многих лет, председатель Союза Мурано Сейити заявил, что хочет повысить эффективное и предметное сотрудничество между Кобе и вьетнамскими населенными пунктами, включая провинции Ханам и Куангнинь, город Хайфон, особенно в экономике, инвестиции, торговле, культурном и межличном обмене.
Кобе готов создать благоприятные условия для учебы и работы вьетнамцев в городе и надеется укрепить туристическое сотрудничество с Вьетнамом путем установления прямого авиамаршрута, соединяющего две страны.
Постоянный заместитель министра Нгуен Минь Ву высоко оценил вклад и активную поддержку Парламентского союза японо-вьетнамской дружбы города Кобе в развитии экономического, культурного и обменного сотрудничества с Вьетнамом, а также в деятельности Генерального консульства Вьетнама в Осаке в последнее время, тем самым способствуя углублению хороших отношений сотрудничества между Вьетнамом и Японией.
Признав положительный вклад и поддержку со стороны Союза, Нгуен Минь Ву предложил поощрять предприятия Кобе инвестировать в области, представляющие интерес для Вьетнама, такие как производство, высокотехнологичное сельское хозяйство, переработка и экспорт-импорт сельскохозяйственной продукции, организация отдыха для японских престарелых во Вьетнаме.
Парламентского Союз японо-вьетнамской дружбы в Кобе, созданный в 2019 году, является первым в своем роде в префектуре, куда уходят 36 из 65 парламентариев Кобе.