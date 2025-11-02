НОВОСТИ
Чиновники и жители Киенкхая призывают к созданию эксклюзивных механизмов для специальных зон
В беседе с Вьетнамским информационным агентством Доан Хонг Зуй, постоянный заместитель секретаря партийного комитета и председатель Народного совета специальной зоны Киенкхай, сказал, что многие участники предложили Центральному комитету партии в ближайшее время выпустить политику по подготовке и воспитанию молодых чиновников, особенно тех, кто обладает глубокими знаниями в области науки и технологий и способен управлять современным государственным управлением в островных районах.
Он также рекомендовал, чтобы в проектах документов уделялось больше внимания роли всенародной обороны и безопасности населения на море, а также усиливам по укреплению общей обороноспособности страны, особенно в районах, имеющих стратегическое и жизненно важное значение.
Специальная зона Киенкхай предложила более четкие ориентиры для развития островных экономических, сервисных и туристических центров, при этом Киенкхай–Фукуок–Тхочау рассматривается как ключевой морской экономический кластер в юго-западном регионе Вьетнама. Она также призвала к увеличению инвестиций в интегрированную инфраструктуру на густонаселенных островах и введению специальных мер по поддержке рыбаков в поддержании долгосрочных средств к существованию на море, что будет способствовать росту морской экономики и укреплению национального суверенитета через повседневную жизнь и производственную деятельность.
Что касается внедрения двухуровневой модели местной администрации, руководители Киенкхай отметили, что в связи с географической разрозненностью территории они предложили создать подзоны в четырех общинах бывшего района Киенкхай для обслуживания жителей.
Нгуен Тхи Чук Фыонг, заместитель председателя Комитета Отечественного фронта Вьетнама и секретарь Коммунистического союза молодежи Хо Ши Мина специальной зоны, предложила национальную стратегию по привлечению и использованию талантов, особенно в ключевых секторах, имеющих решающее значение для устойчивого развития.
Она также рекомендовала создать механизмы для обеспечения связи между государственным и частным секторами, выявления и подготовки молодых, женщин, представителей этнических меньшинств и технико-научных кадров, а также продвигать политику поощрения и защиты должностных лиц, которые являются инновационными и готовы принимать смелые меры для общего блага.
Нгуен Тхи Чук Фыонг предложила Центральному комитету партии выпустить директивы, позволяющие молодежи участвовать в управлении на местном уровне и общественной работе, что позволит подготовить поколение способных молодых лидеров, хорошо знакомых с местными реалиями и готовых внести свой вклад в создание эффективного и оптимизированного административного аппарата.