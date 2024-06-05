Чешский город хочет расширить сотрудничество с вьетнамскими населенными пунктами

Посол Дыонг Хоай Нам (справа) и мэр чешского города Пльзень Роман Заржицкий. Фото: ВИА



Посол Зыонг Хоай Нам высоко оценил традиционную дружбу и многогранное сотрудничество между двумя странами, которое плодотворно развивается в различных областях, отметив, что уделяется должное внимание сотрудничеству между населенными пунктами.



По словам посла, на основе прочных двусторонних отношений ханойский район Хай Ба Чынг предложил двум городам установить побратимские отношения, сосредоточив внимание на сильных сторонах в области образования и обучения, туризма и труда.



Заржицкий сказал, что город Пльзень придает большое значение развитию отношений между двумя странами и с вьетнамскими населенными пунктами, отметив, что обе стороны имеют большой потенциал для сотрудничества, особенно в области создания и качества образования университетов в населенных пунктах.



Он также выразил признательность вьетнамским экспатам в Пльзене за их практический вклад в развитие принимающего общества, особенно во время пандемии COVID-19. Власти города Пльзень выразили свою заинтересованность и желание развивать сотрудничество с Вьетнамом на местном уровне. Роман Заржицкий, мэр города, отметил вклад вьетнамской общины в развитие города.Посол Зыонг Хоай Нам высоко оценил традиционную дружбу и многогранное сотрудничество между двумя странами, которое плодотворно развивается в различных областях, отметив, что уделяется должное внимание сотрудничеству между населенными пунктами.По словам посла, на основе прочных двусторонних отношений ханойский район Хай Ба Чынг предложил двум городам установить побратимские отношения, сосредоточив внимание на сильных сторонах в области образования и обучения, туризма и труда.Заржицкий сказал, что город Пльзень придает большое значение развитию отношений между двумя странами и с вьетнамскими населенными пунктами, отметив, что обе стороны имеют большой потенциал для сотрудничества, особенно в области создания и качества образования университетов в населенных пунктах.Он также выразил признательность вьетнамским экспатам в Пльзене за их практический вклад в развитие принимающего общества, особенно во время пандемии COVID-19.

Вьетнамское население численностью 3500 человек составляет около 40% от числа иностранцев в городе и служит мостом между Чешской Республикой и Вьетнамом, добавил он.



Посол поблагодарил Заржицкого и местные власти за внимание и поддержку вьетнамской общины и выразил надежду, что вскоре получит ответ на предложение района Хай Ба Чынг. Он также пригласил мэра и делегацию города Пльзень посетить Ханой с рабочим визитом в подходящее время.



В рамках поездки делегация посольства встретилась с представителями вьетнамских экспатов в Пльзене, высоко оценив их солидарность и усилия по интеграции в принимающую страну.



