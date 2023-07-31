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НОВОСТИ

Четыре человека пропали без вести в результате оползня в провинции Ламдонг

Четверо полицейских числятся пропавшими без вести после того, как 30 июля оползень, вызванный проливными дождями, похоронил часть их участка на перевале Баолок в провинции Ламдонг на Центральном нагорье. Четверо полицейских числятся пропавшими без вести после того, как 30 июля оползень, вызванный проливными дождями, похоронил часть их участка на перевале Баолок в провинции Ламдонг на Центральном нагорье.

С утра 29 июля в провинции идут проливные дожди, особенно в уездах Да Хуоай, Баолам и городе Баолок. В 15:30 30 июля на участке национального шоссе № 20, проходящем через перевал Баолок, произошел сильный оползень. В результате десятки каменных и грунтовых глыб соскользнули вниз, покрыв все дорожное покрытие перевала, на котором расположен пост дорожной полиции Мадагуой.

Часть станции была погребена под землей. Первоначальная информация гласила, что офицеры вернулись на станцию после выполнения задания по разгрузке пробки на перевале.

Власти мобилизуют ресурсы для проведения соответствующих поисково-спасательных операций.

ВИА/ИЖВ

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