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Четыре человека пропали без вести в результате оползня в провинции Ламдонг
С утра 29 июля в провинции идут проливные дожди, особенно в уездах Да Хуоай, Баолам и городе Баолок. В 15:30 30 июля на участке национального шоссе № 20, проходящем через перевал Баолок, произошел сильный оползень. В результате десятки каменных и грунтовых глыб соскользнули вниз, покрыв все дорожное покрытие перевала, на котором расположен пост дорожной полиции Мадагуой.
Часть станции была погребена под землей. Первоначальная информация гласила, что офицеры вернулись на станцию после выполнения задания по разгрузке пробки на перевале.
Власти мобилизуют ресурсы для проведения соответствующих поисково-спасательных операций.