Четверо контрабандистов чешуи панголина арестованы

Чешуя панголина. Фото: ВИА

Народный суд Ханоя 12 июля приговорил трех женщин и одного мужчину к 18 годам тюремного заключения за незаконную перевозку и торговлю 984 кг чешуи панголина, что является одним из крупнейших случаев торговли дикими животными, обнаруженных на сегодняшний день во Вьетнаме.

Зачинщик дела Нгуен Тхи Тьинь из провинции Виньфук получила 7 лет, а Хоанг Тхи Хиен Фыонг из Ханоя была заключена в тюрьму на 5 лет за свою роль брокера. Нгуен Ван Шы из Виньфука был приговорен к 2 годам лишения свободы за незаконную перевозку весов, а сообщник Нгуен Тхи Ха также из Виньфука получил 4 года.

Панголин является охраняемым диким животным из-за растущего спроса на его мясо и чешую во Вьетнаме и Китае. Некоторые виды панголинов занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы как исчезающие виды.

Вьетнамские законы запрещают охоту, убийство, содержание в клетках, торговлю или транспортировку диких животных.



