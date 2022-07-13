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НОВОСТИ

Четверо контрабандистов чешуи панголина арестованы

Народный суд Ханоя 12 июля приговорил трех женщин и одного мужчину к 18 годам тюремного заключения за незаконную перевозку и торговлю 984 кг чешуи панголина, что является одним из крупнейших случаев торговли дикими животными, обнаруженных на сегодняшний день во Вьетнаме.
  Чешуя панголина. Фото: ВИА  

Народный суд Ханоя 12 июля приговорил трех женщин и одного мужчину к 18 годам тюремного заключения за незаконную перевозку и торговлю 984 кг чешуи панголина, что является одним из крупнейших случаев торговли дикими животными, обнаруженных на сегодняшний день во Вьетнаме.

Зачинщик дела Нгуен Тхи Тьинь из провинции Виньфук получила 7 лет, а Хоанг Тхи Хиен Фыонг из Ханоя была заключена в тюрьму на 5 лет за свою роль брокера. Нгуен Ван Шы из Виньфука был приговорен к 2 годам лишения свободы за незаконную перевозку весов, а сообщник Нгуен Тхи Ха также из Виньфука получил 4 года.

Панголин является охраняемым диким животным из-за растущего спроса на его мясо и чешую во Вьетнаме и Китае. Некоторые виды панголинов занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы как исчезающие виды.

Вьетнамские законы запрещают охоту, убийство, содержание в клетках, торговлю или транспортировку диких животных.


ВИА

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