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Чествование 95 образцовых семей рабочих, госслужащих и трудящихся Вьетнама
Выступая на конференции, заместитель председателя Всеобщей конфедерации труда Вьетнама Тхай Тху Сыонг подчеркнула, что 95 отмеченных семей являются яркими примерами, представляющими миллионы семей членов профсоюзов по всей стране. Каждая семья - это прекрасная история, живое свидетельство силы любви, ответственности и взаимной поддержки между ее членами. Тхай Тху Сыонг обратилась к профсоюзным организациям всех уровней с призывом продолжить уделять пристальное внимание работе с семьями, заботиться о жизни членов профсоюзов, создавать равную и безопасную рабочую среду, а также создавать условия для обеспечения баланса между работой и личной жизнью трудящихся. Что касается рабочих и трудящихся, Тхай Тху Сыонг выразила надежду, что каждая семья рабочих, госслужащих и трудящихся продолжит преумножать добрые традиции вьетнамской семьи, в частности традицию тяги к знаниям и творческого труда. Каждая счастливая семья сформирует счастливых работников, а каждый счастливый работник внесет вклад в развитие органов, предприятий и построение стабильного, прогрессивного общества.
В рамках программы многие образцовые семьи поделились трогательными историями о своем пути преодоления трудностей, совместном создании семейного очага, а также взаимной поддержке в труде и самоотверженном служении обществу.