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Чествование 10 лучших предприятий в области цифровых технологий во Вьетнаме в 2023 году

22 сентября в Ханое Вьетнамская ассоциация программного обеспечения и услуг в области информационных технологий (VINASA) провела церемонию объявления и награждения 10 лучших предприятий в области цифровых технологий во Вьетнаме 2023 года. Согласно статистике, общий доход в 2022 году отмеченных предприятий в этом году достиг 164,026 трлн донгов, что эквивалентно более чем 7 миллиардам долларов США, и составляет 43,75% от общего дохода вьетнамской индустрии программного обеспечения и услуг в области информационных технологий. Общая численность сотрудников этих предприятий составляет 136.000 человек. Среди них 13 предприятий цифровых технологий имеет доход в 119 трлн донгов, что эквивалентно 5,1 миллиардам долларов США, на которых работают 111.600 человек.

На церемонии заместитель министра информации и коммуникаций Фан Там поздравил подразделения, вошедшие в десятку лучших предприятий в области цифровых технологий в 2023 году, и рассказал о миссии индустрии информации и коммуникаций в реализации социально-экономических целей, внедрении вьетнамских технологий в мир.

В числе отмеченных наград компания Viettel Solutions построила 36 интеллектуальных операционных центров IOC, осуществив цифровую трансформацию в 32 провинциях и городах, OneMount Group осуществляет цифровую трансформацию для более 100.000 продуктовых магазинов, FPT успешно производит полупроводниковые чипы, ее предприятия предоставляют услуги в более 20 стран мира.

Согласно статистическим данным VINASA, в 2013 году доход индустрии информационных технологий достиг почти 34 миллиардов долларов США, в 13.800 предприятиях сектора работает 440.000 человек. Индустрия программного обеспечения и услуг в области информационных технологий приносит доход в 2,8 миллиарда долларов США, в ней работают более 11.500 предприятий и почти 160.000 программистов. За 10 лет показатели индустрии информационных технологий выросли в 5 раз. Общий доход отрасли достиг 148 миллиардов долларов США при численности сотрудников 1,3 миллиона человек. Выручка от услуг программного обеспечения и услуг информационных технологий достигла почти 16 миллиардов долларов США (рост почти в 6 раз), экспорт программного обеспечения и услуг превысил 5 миллиардов долларов США. Число компаний, занимающихся цифровыми технологиями, составляет 75.000, постоянно открываются новые области (социальные сети, мобильность, искусственный интеллект, облачная технология...). Многие предприятия достигли роста от 30 до 100%, особенно некоторые предприятия выросли до 28 раз. Это результат огромных усилий вьетнамского предприятий цифровых технологий за последние 10 лет.

Список 10 отличных предприятий в сфере цифровых технологий во Вьетнаме 2023 года размещен на сайтах www.top10ict.com и www.vinasa.org.vn.

ИЖВ/ВИА

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