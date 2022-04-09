Чествование предприятий – лауреатов 21-й премии «Золотой дракон»

Вечером 8 апреля Министерство иностранных дел и журнал Vietnam Economic Times-VnEconomy совместно провели церемонию объявления и чествования выдающихся предприятий с ПИИ с зеленым ростом в 2021 году для получения 21-й премии «Золотой дракон» в Хошимине.

В топ-10 награжденных предприятий вошли: VSIP, Gamuda Land Vietnam, La Vie, DHL-VNPT, Best Express Vietnam...

Кроме того, в этом году премия «Золотой дракон» была присуждена 50 выдающимся предприятиям с прямыми иностранными инвестициями, содействующими зеленому росту, включая известные бренды: Standard Chartered Bank, Deloitte, Citi Vietnam, KPMG, Honda, Zamil Steel, Prudential, Amway, Grab, Oppo Vietnam, GreenFeed Вьетнам...

Оргкомитет премии этого года выбрал предприятия-пионеры в области инноваций, творчества, «зеленой» трансформации и применения цифровых технологий в процессах производства, бизнеса и корпоративного управления...