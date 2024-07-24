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Чествование людей, имеющих заслуги перед революцией в преддверии Дня инвалидов войны и павших фронтовиков

В преддверии 77-й годовщины Дня инвалидов войны и павших фронтовиков (27 июля) 23 июля в Ханое состоялась церемония чествования людей, имеющих заслуги перед революцией, на которой присутствовал премьер-министр Фам Минь Тьинь.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь и люди, имеющие заслуги перед революцией на мероприятии. Фото: ВИA  
Мероприятие, организованное совместно с Министерством труда, инвалидов войны и социального обеспечения, Министерством национальной обороны, Министерством общественной безопасности, газетой Нязан (Народ) и муниципальным Народным комитетом, собрало 400 ветеранов и членов семей погибших героев.

Перед началом мероприятия премьер-министр Фам Минь Тьинь и делегаты почтили минутой молчания память президента Хо Ши Мина, павших фронтовиков и Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга.

Выступая на конференции, премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что партия и государство всегда уделяют особое внимание руководству работой по возданию должного соотечественникам, обнародовали множество курсов и политики по оказанию конкретной, практической и эффективной поддержки инвалидам войны, больным ветеранам войны, родственникам павших фронтовиков и тем, кто имеет заслуги перед революцией, считая это важной политической задачей. Льготная политика в отношении людей, имеющей заслуги перед революцией, постоянно совершенствуется.

Глава правительства подтвердил, что это повод для всей партии, народа и армии выразить благодарность за огромный вклад павших фронтовиков, инвалидов войны и тех, кто имеет заслуги перед революцией.

Премьер-министр отметил жертвы миллионов вьетнамцев, которые превратили страну из разрушенной войной страны в развивающуюся экономику со средним уровнем дохода и глобальным влиянием. Сегодня Вьетнам входит в число 40 крупнейших экономик и 20 стран с наибольшим объемом торговли в мире. Из страны, находившейся в осаде и эмбарго, Вьетнам к настоящему времени установил дипломатические отношения с 193 странами и расширил экономические и торговые связи с 230 странами и территориями, послужив примером примирения и послевоенного восстановления.

Премьер-министр предложил, чтобы в предстоящее время ведомства всех уровней, секторы и местности продолжали эффективно выполнять руководящие принципы партии, политику и законы государства, активизировали работу по уходу за инвалидами, больными ветеранами войны, семьями павших воинов и людьми, имеющими заслуги перед Отечеством.

Премьер-министр выразил желание, чтобы люди, имеющие заслуги перед революцией, продолжали развивать традиции, опираться на свои собственные силы, посвящать свою энергию, трудовой интеллект производственной деятельности и учебе, совершенствовать себя и всегда были ярким примером для молодого поколения.

На конференции премьер-министр Фам Минь Тьинь и другие руководители провели церемонию открытия банка ДНК павших фронтовиков, чья личность еще не идентифицирована.

ВИА/ИЖВ

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