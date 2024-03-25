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Чествование выдающихся и перспективных молодых вьетнамских лиц 2023 года
На мероприятии присутствовала исполняющая обязанности Президента Во Тхи Ань Суан.
Премия «Выдающиеся молодые вьетнамские лица» – это высшая награда ЦК ВКСМ имени Хо Ши Мина, присуждаемая выдающимся молодым вьетнамцам с выдающимися достижениями в обществе.
На премию зарегистрирована 171 номинация из 58 подразделений, что на 15 заявок больше, чем в 2022 году. Оргкомитет вручил 10 лицам премию «Выдающиеся молодые вьетнамские лица 2023 года» и 9 другим лицам премию «Перспективные молодые вьетнамские лица 2023 года».
Выдающиеся и перспективные молодые вьетнамские лица 2023 года отличаются своими впечатляющими и вдохновляющими достижениями. Среди них стоит отметить певца Нгуен Дык Кыонга (псевдоним – Ден Вау), который работал в сфере санитарии, а позже стал ведущим рэпером во Вьетнаме, вдохновляющим молодежь на внесение вклада в общество.
Наряду с Нгуен Дык Кыонгом стоит отметить доктора Нго Куок Зюи, заместителя заведующего отделением хирургии головы и шеи (Больница К), который успешно представил первый в Юго-Восточной Азии отчет об успешном применении техники роботизированной тиреоидэктомии орально-вестибулярным путем при лечении рака щитовидной железы.
Кроме того, премии были вручены Нгуен Туан Аню, входящему в топ-10 хакеров «В поисках дыр в безопасности 2023 года», топ-100 экспертов трех крупнейших платформ безопасности в мире, Данг Кат Тиену, ученику 9-го класса, «Председателю Национального собрания» на первом пробном заседании Детского национального собрания…