Через два года после вступления в силу EVFTA Вьетнам укрепляет свои позиции на рынке ЕС

Вьетнамский личи продается в продуктовом магазине Carrefour Tongres в Брюсселе, Бельгия. Фото: ВИА

Вьетнам укрепляет свои позиции на рынке ЕС, хотя COVID-19 нанес ущерб обеим сторонам после вступления в силу Соглашения о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA) в августе 2020 года.

Высококачественная торговая сделка позволила многим вьетнамским предприятиям выстоять в условиях пандемии за последние два года, сообщил ВИА Лыонг Хоанг Тхай, директор Департамента многосторонней торговой политики Министерства промышленности и торговли.

По его словам, экспорт Вьетнама в ЕС увеличился на 6,2% до 39,75 млрд. долл. США в первый год после вступления в силу EVFTA (с августа 2020 года по июль 2021 года).

За 10 месяцев второго года действия соглашения (с августа 2021 г. до конца мая 2022 г.) объем отгрузок вырос на 39,71% до 36,8 млрд. долл. США, при этом значительный рост наблюдался по многим ключевым экспортным статьям Вьетнама, например, текстиль-одежда (16,7%), рис (42,9%), перец (81,3%), водные продукты (22,7%) и машины (20,9%).

Тхай отметил, что процент вьетнамских экспортеров, использующих сертификацию происхождения для получения льготных пошлин, предоставляемых EVFTA, увеличился с 14,8% в первый год до 20,7% во второй год.

Он также процитировал, что в прошлом году Вьетнам занял 11-е место среди экспортеров в ЕС в мире. В Азии страна заняла пятое место после Китая, Японии, Республики Корея и Индии.

По его словам, это продемонстрировало усиление позиции Вьетнама на рынке ЕС, учитывая, что это очень требовательный рынок с высокими требованиями к качеству.

Теперь ЕС также является третьим по величине импортером сельскохозяйственной продукции Вьетнама. По данным Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов, двусторонняя торговля сельскохозяйственной, лесной и водной продукцией выросла с 4,3 млрд. долл. США в 2015 году до 4,5 млрд. долл. США в 2020 году.

Эта цифра еще больше выросла после вступления в силу EVFTA до 5,2 млрд. долл. США в 2020 году, что на 15,56% больше, чем годом ранее. За первые пять месяцев этого года он составил 2,66 млрд. долл. США, увеличившись в годовом исчислении на 26%. Поставки Вьетнама составили 2 145 млрд. долл. США, что на 36,6% больше, чем в прошлом году.

Многие сельскохозяйственные продукты продемонстрировали двузначный рост, включая кофе, водные продукты, овощи и перец, в то время как рост цен на рис был трехзначным.

Льготные таможенные пошлины от EVFTA побудили вьетнамских экспортеров морепродуктов резко улучшить качество своей продукции, заявил генеральный секретарь Вьетнамской ассоциации экспортеров и производителей морепродуктов (VASEP) Чыонг Динь Хюэ.

Торговое соглашение заставило производителей уделять больше внимания не только количеству, но и добавленной стоимости продукции, сказал он, добавив, что они помнят, что EVFTA остается для них ключом к выходу на рынок ЕС.

Заместитель министра сельского хозяйства и развития сельских районов Фунг Дык Тьен сказал, что вьетнамская и европейская продукция не являются конкурентами, а дополняет друг друга, и у обеих сторон есть много возможностей для активизации торговли сельскохозяйственной продукцией.

Учитывая, что Вьетнам активно участвует в глобальной продовольственной цепочке в условиях сбоев, вызванных COVID-19, Тьен заявил, что его министерство готово сотрудничать с ЕС для содействия упрощению процедур торговли, защиты стандартов и минимизации торговых барьеров между двумя сторонами.