НОВОСТИ

Чемпионат Азии U23 2026: сборная Вьетнама разгромила Саудовскую Аравию и вышла в четвертьфинал как лидер группы A

Сборная Вьетнама U23 произвела настоящую сенсацию, выбив сборную Саудовской Аравии U23 в последнем туре группы A на финальном турнире чемпионата Азии среди игроков до 23 лет 2026 года. Победив Саудовскую Аравию U23 со счётом 1:0, команда под руководством тренера Ким Сан Сика вышла в следующий раунд как лидер группы A.

Матч между сборными Саудовской Аравии U23 и Вьетнама U23 в группе A финального турнира чемпионата Азии среди игроков до 23 лет 2026 года, который состоялся 12 января в 23:30 на стадионе принца Абдуллы Аль-Фейсала, стал свидетелем смелой и решительной игры команды под руководством тренера Ким Сан Сика против более сильного соперника.

3.jpg
Динь Бак забил потрясающий гол, выведя Вьетнам вперёд. (Фото: ВИА)

Первый тайм прошёл в напряжённой борьбе: сборная Саудовской Аравии U23 контролировала мяч большую часть времени и создала немало опасных моментов. Удары Абдул-Азиза, Мусаба и Тамера постоянно испытывали на прочность оборону Вьетнама U23, и даже был момент, когда мяч после удара головой Тамера отскочил от штанги. Тем не менее, вратарь Чунг Киен сыграл блестяще, совершая точные вылазки и уверенно отражая удары, сохраняя свои ворота «сухими». Сборная Вьетнама U23 также имела несколько заметных контратак, но забить не смогла. Первый тайм завершился со счётом 0:0.

Во втором тайме сборная Саудовской Аравии U23 продолжила усиливать давление, проводя многочисленные комбинации через центр и дальние удары, однако Чунг Киен по-прежнему оставался надёжной опорой команды. На 64-й минуте произошёл переломный момент матча: Нгок Ми передал умный пас Динь Баку, который вышел на поле со скамейки запасных, и тот вырвался вперёд. Несмотря на очень острый угол и плотную опеку, форвард сборной Вьетнама U23 решительно пробил левой ногой, забив потрясающий гол и открыв счёт - 1:0.

После пропущенного гола сборная Саудовской Аравии U23 бросила все силы в атаку, создав множество опасных моментов, особенно это были удары головой вблизи ворот Алобаида и решительный удар Файсала, но ни один из них не смог преодолеть стойкую оборону и вратаря Чунг Киена.

Сборная Вьетнама U23 также имела шанс увеличить счёт, когда Ле Фат вырвался один на один с вратарём, но забить не удалось. В итоге Вьетнам U23 сохранил победу с минимальным счётом 1:0. С этим результатом команда вышла в следующий раунд как победитель группы A, имея в активе 9 очков. После этого поражения сборная Саудовской Аравии U23 официально выбывает. Остальную путёвку из группы A завоевала сборная Иордании U23, победившая 1:0 сборную Киргизстана U23.

ИЖВ/ВИА

