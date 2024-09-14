Человеческие ресурсы – прорывное решение для полупроводниковой промышленности

Эксперты оценивают, что полупроводниковая промышленность Вьетнама обладает большим потенциалом и возможностями для развития благодаря стабильной политической и экономической системе и богатым человеческим ресурсам.



В настоящее время Вьетнам занимает первое место в мире по запасам редкоземельных элементов, стратегического сырья для производства полупроводников. Благодаря этим преимуществам Вьетнам, вероятно, станет крупным центром роста полупроводниковой промышленности, поскольку объем мирового рынка чипов, по прогнозам, вырастет до 1400 миллиардов долларов США к 2029 году.



Человеческие ресурсы в отрасли интегральных схем и полупроводниковых технологий в ближайшие 5 лет потребуют около 20 000 человек, а в ближайшие 10 лет им понадобится около 50 000 человек с высшим образованием или выше.



Из реальности в населенных пунктах....



Нгуен Тхи Ле, старший специалист Общества с ограниченной ответственностью VinaSolarTechnology (штаб-квартира находится в Бакжанге), специализирующийся на производстве, обработке, сборке солнечных панелей и производстве электроэнергии из солнечной энергии, сказала, что каждый год компании требуется от 200 до 300 инженеров в области проектирования, упаковки микрочипов и полупроводников, работающих в промышленных парках как внутри страны, так и за рубежом, но в настоящее время во Вьетнаме не хватает человеческих ресурсов.



Vina SolarTechnology - одно из многих предприятий, которое пользуется реальным спросом в области микрочипов и полупроводников, но сталкивается с трудностями в наборе персонала. Компания готова заключать контракты со стажерами университетов, учебным заведениями, чтобы они могли изучать реальный производственный процесс, компания также создает ежегодный источник набора персонала или обучение по заказу.



Перед лицом реальных спросов рынка Университет науки при Университете Тхайнгуен принял решение развивать обучение по Специальности полупроводниковых технологий на уровне бакалавриата для своевременного набора учащихся на 2024-2025 учебный год, официально программа стартовала в июле 2024 года.



По словам доцента, доктора Хоанг Ван Хунга, директора Университета Тхайнгуен, Университет определил, что сосредоточение внимания на подготовке кадров в области электронных технологий, микрочипов и полупроводниковых технологий в учебных учреждениях Университета Тхайнгуен является важной задачей. Для Университета Тхайнгуен и Университета науки обучение по Специальности полупроводниковых технологий является новым, но всё ещё хорошо знакомым команде ученых и преподавателей, которые здесь работают.



В соответствии с программой обучения Университета наук при Университете Тхайнгуен, выпусники овладеют основами и глубокими знаниями о методах проектирования микросхем для дальнейшего применения; будут обладать навыками проектирования, реализации и оценки систем и решений индустрии проектирования микросхем. Кроме того, студентам будут преподавать иностранные языки, чтобы сделать их экспертами в крупных корпорациях электроники и полупроводников. Это необходимые и исчерпывающие факторы для создания высококачественных кадровых ресурсов для полупроводниковой промышленности в будущем.



Подготовка высококвалифицированных человеческих ресурсов в области полупроводниковых микросхем также была поручена другим высшим учебным заведениям Вьетнама. Например, FPT Group предлагает американской стороне поддержать подготовку 30 000-50 000 специалистов по полупроводникам с помощью инвестиций в университет FPT. Тем временем Ханойский университет науки и технологий начал обучение по технологии полупроводниковых микросхем с 2024 года благодаря преимуществам новой инфраструктуры и международного сотрудничества.



* ... к прорывной политике



Резолюция Политбюро № 23-NQ/TW о направлении разработки политики национального промышленного развития до 2030 года, с видением до 2045 года, определяющей развитие электронной, полупроводниковой промышленности и индустрии микрочипов в качестве основного направления и ставящей цель, чтобы к 2030 году эти отрасли достигли передового мирового уровня, отвечая требованиям Четвертой промышленной революции, чтобы создать основу цифровых технологий для других отраслей.

Министр науки и технологий Хюинь Тхань Дат заявил, что Вьетнам обладает необходимыми факторами для развития экосистемы полупроводниковой промышленности, чтобы стать частью цепочки создания стоимости полупроводников, помогая продвигать полупроводниковую промышленность.



Министр науки и технологий Хюинь Тхань Дат: «Вьетнам привлек и привлекает все больше крупных корпораций полупроводниковой промышленности США, Южной Кореи, Японии, стран Европы... За прошедшее время Вьетнам завершил создание правового коридора для инвестирования и разработки полупроводниковых чипов в приоритетном порядке. Закон об инвестициях и закон о корпоративном подоходном налоге добавили специальные стимулы для высокотехнологичных, крупномасштабных проектов с высокой добавленной стоимостью, включая проекты по производству чипов».



Министр Хюинь Тхань Дат также отметил, что, помимо благоприятных условий, полупроводниковая промышленность Вьетнама ограничена. То есть уровень локализации низкий, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы не синхронизированы; высококвалифицированные человеческие ресурсы в области полупроводников ограничены по количеству и качеству. Более того, Вьетнаму требуется приложить немало усилий, чтобы достичь соглашения о сотрудничестве в целях поддержки передачи технологий с технологическими державами, что, в свою очередь, приводит к полной автономии важных этапов процесса производства полупроводниковых чипов.



Согласно данным Министерства планирования и инвестиций, высококвалифицированные кадры во полупроводниковой промышленности Вьетнама в настоящее время насчитывают всего около 5000 человек. Поэтому правительство поручило Министерству планирования и инвестиций координировать работу министерств и секторов по разработке планов действий и стратегий развития полупроводниковой промышленности Вьетнама, включая проект по подготовке кадров для 50 000 инженеров и экспертов в полупроводниковой промышленности к 2030 году.



Министр науки и технологий Хюинь Тхань Дат заявил, что в ближайшее время министерство усилит поддержку фундаментальных исследований в области полупроводников через Национальный фонд развития науки и технологий, программу фундаментальных исследований в области естественных наук; расставит приоритеты ресурсов для развертывания программы национальных продуктов, включая национальный продукт, который представляет собой интегральные электронные схемы.