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Человек, который бесплатно спасает машины в Лаокай
Спасение сквозь ночь
Нгуен Куанг Хий, житель Ханоя, рассказал: «Во время выходных 30 апреля наша семья отправилась в путешествие в Сапа. Рано утром, около пяти часов, наша машина неожиданно отказалась заводиться — села аккумуляторная батарея. Оказалось, что накануне вечером, после прогулки по ночному рынку, я припарковал автомобиль у отеля и по неосторожности оставил включёнными фары на всю ночь. Утром, когда мы уже собирались возвращаться, двигатель не подавал признаков жизни. Я пытался звонить в несколько служб эвакуации, но либо никто не отвечал, либо сообщали, что в такое раннее время не работают».
«В тот момент один из сотрудников отеля спросил меня: “А вы уже звонили дяде Диепу? Он часто помогает в таких случаях — бесплатно”.
Хий удивился: “Бесплатно? Серьёзно?” Но выбора особо не было, и я решил рискнуть — позвонил по номеру, который мне дали. На том конце раздался спокойный, тёплый голос мужчины: “Пришлите адрес, я как раз рядом — скоро буду”, — рассказывает Хий.
Не прошло и двадцати минут, как перед отелем остановилась старая Toyota Corolla с госномером 24A-042.64. Мужчина, которого я позже узнал как “Диепа автострады”, спокойно открыл багажник, достал длинные провода для прикуривания и, не говоря лишнего, подключил аккумулятор.
Прошло всего несколько минут — и автомобиль снова завёлся.
Хий с облегчением вздохнул, полез в кошелёк, чтобы отблагодарить его хотя бы чем-то. Но он лишь добродушно улыбнулся и мягко отказался: — Оставьте, лучше потратьте на семью. Я помогаю, потому что сам знаю, каково это — остаться один на дороге, без поддержки и надежды на помощь».
В тот момент Хий подумал: в этом мире всё ещё есть люди, готовые бескорыстно помогать совершенно незнакомым, не требуя ничего взамен. По дороге домой я решил узнать больше — и тогда выяснил, что Диеп уже почти десять лет занимается бесплатной эвакуацией автомобилей.
Чан Ань Диеп, которого в Лаокай ласково называют «Диеп автострады», живёт в общине Коклеу. Он откровенно рассказал: «Сначала многие родственники были против. Они не понимали, зачем я среди ночи, в два или три часа, вскакиваю с постели, чтобы поехать на помощь какому-то незнакомцу. Бизнесу это тоже мешает. Но я упорно продолжаю, день за днём, тихо и без лишнего шума. Бывает, за один день приходится выезжать на 7–10 вызовов. Всё просто: я думаю, если не помогу я — на кого человек может надеяться в трудную минуту?»
Особенность в том, что Диеп никогда не берёт денег за свою помощь. Будь то несколько десятков тысяч донгов или полмиллиона — он неизменно мягко отказывается. Взамен он получает нечто куда более ценное: искренние взгляды благодарности, крепкие рукопожатия и, порой, новых друзей на жизненном пути.
Делает кабели для помощи — и раздаёт их бесплатно
Но Диеп не ограничивается только выездами на помощь. Он собственноручно изготавливает специальные пусковые кабели и дарит их друзьям и участникам автоклуба OTOFUN Лаокай, в котором занимает пост вице-председателя. Эти кабели — не простые: длиной до 6 метров, с мощной токопроводящей жилой, они пригодны для любых условий — будь то пересечённая местность или узкие городские улочки. Благодаря таким простым, но добрым делам дух «помоги себе — помоги другому» распространяется всё шире. Именно эти кабели однажды выручили свадебный кортеж в уезде Муонгкхыонг и помогли похоронной процессии выбраться из узкого переулка в Баутханге, избежав неловкой и трагикомичной ситуации.
На вопрос, скольким людям он уже помог в подобных ситуациях, Диеп лишь добродушно улыбается: — Столько, что и не сосчитать. Просто знаю одно — каждый раз, когда удаётся «запустить» чью-то дорогу заново, я радуюсь так, будто сам получил что-то хорошее.
Но на этом Диеп не останавливается. Он — инициатор множества благотворительных программ: строительство школьных площадок, дарение тетрадей и учебников детям в горных районах, сбор масок и защитных средств для больниц в разгар пандемии ковид.