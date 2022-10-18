НОВОСТИ
Часть 6: Утверждена Стратегия развития науки, технологий и инноваций до 2030 года
Часть 6: Статья 2. Реализация
1. Министерство науки и технологий
а) Берет на себя ответственность и составляет планы действий по реализации Стратегии развития сектора науки и технологий; призывает соответствующие учреждения и народные комитеты провинций к реализации настоящей Стратегии, ежегодно отчитывается перед премьер-министром, организует предварительное подведение итогов реализации общенациональной Стратегии в конце 2025 года и обзор в конце 2030 года.
б) Организует разработку и реализацию пятилетних, ежегодных планов развития науки, техники и инноваций в соответствии со Стратегией и планом социально-экономического развития, национальных научно-технических программ и проектов, прикладных программ фундаментальных исследований, инновационно-ориентированных исследовательских программ, связанных с предприятиями и рынком науки и техники.
в) Предлагает структуру ассигнований государственного бюджета на науку, технологии и инновации как основу для составления годового плана бюджета.
г) Берет на себя ответственность, сотрудничает с соответствующими центральными органами при рассмотрении и внесении предложений, или просит соответствующие органы сформулировать и внести поправки для обнародования в соответствии с их компетенцией, или представляет компетентным органам для обнародования механизмов и политик, особенно механизмов междисциплинарной координации, преференциальной политики в целях поощрения развития науки, технологий и инноваций.
д) Берет на себя ответственность, сотрудничает с соответствующими центральными органами при рассмотрении и внесении предложений или поручает соответствующим ведомствам формулировать и регулировать единую и синхронную систему механизмов и политик в целях поощрения инновационной деятельности в связи с наукой и технологиями.
е) Берет на себя ответственность за разработку проекта и представление его Премьер-министру для принятия решения о создании Национального совета по науке, технологиям и инновациям в целях содействия сотрудничеству между агентствами в разработке политики в области науки, технологий и инновационной деятельности, повышая эффективность взаимодействия центральных органов власти и министерств в области развития и применения результатов науки, техники и инноваций для социально-экономического развития.
2. Министерство планирования и инвестиций
a) Выделяет ресурсы для выполнения целей и направлений Стратегии по развитию науки, техники и инноваций в рамках плана социально-экономического развития всей страны, отраслей и местностей.
б) Берет на себя ответственность, сотрудничает с Министерством науки и технологий и соответствующими центральными органами в привлечении иностранных предприятий и инвестиционных фондов в науку, технологии и инновационную деятельность во Вьетнаме; разрабатывает программы поддержки улучшения потенциала управления технологиями и инновациями для малых и средних предприятий.
в) Приоритетно распределяет ресурсы для инвестиций в ключевые проекты развития потенциала науки, технологий и инноваций, научно-исследовательских институтов, университетов и лабораторий международного стандарта, национальных, региональных и местных инновационных центров.
г) Обнародует в соответствии со своей компетенцией, разрабатывает и представляет компетентным органам для обнародования инвестиционных механизмов и политик для создания мотивации научно-технической и инновационной деятельности, применения науки, техники и технологий для социально-экономического развития.
3. Министерство финансов
a) Планирует годовой государственный бюджет на науку, технологии и инновации в соответствии с положениями закона; обеспечивает в соответствии с годовым планом содействие и повышение эффективности научно-технической и инновационной деятельности.
б) Обнародует в соответствии со своей компетенцией, разрабатывает и представляет компетентным органам для обнародования финансовых механизмов и политик для создания мотивации научно-технической и инновационной деятельности, применения науки, техники и инноваций для социально-экономического развития.
4. Министерство образования и подготовки кадров
Берет на себя ответственность и сотрудничает с Министерством науки и технологий и соответствующими центральными органами в развертывании мероприятий по обучению знаниям и навыкам в области науки, технологий и инноваций, STEM и STEAM в средних школах, подготавливает и привлекает человеческих ресурсов для науки, технологий и инноваций в университетах, превращая университеты в сильные исследовательские центры.
5. Министерство труда, инвалидов войны и социального обеспечения
Берет на себя ответственность и сотрудничает с Министерством науки и технологий и соответствующими центральными органами в развертывании мероприятий по обучению знаниям и навыкам в области науки, технологий и инноваций в профессионально-технических училищах.
6. Министерство внутренних дел
Обнародует в соответствии со своей компетенцией, разрабатывает и представляет в компетентные органы для обнародования организационных и кадровых механизмов и политик для создания мотивации в научно-технической и инновационной деятельности.
7. Министерство информации и коммуникаций
а) Берет на себя основную ответственность и координирует с Министерством науки и технологий и соответствующими министерствами и ведомствами вопросы повышения эффективности средств массовой информации и новых медиа, создает благоприятные условия для граждан, предприятий и граждан в доступе к инновационным продуктам и услугам.
б) Берет на себя ответственность и сотрудничает с Министерством науки и технологий и соответствующими министерствами в разработке платформ и мер для информационных и коммуникационных технологий в целях поддержки развития науки, технологий и инноваций.
8. Министерство иностранных дел
Сотрудничает с Министерством науки и технологий и соответствующими министерствами в продвижении международного сотрудничества в области науки, технологий и инноваций, привлечении и поощрении высококвалифицированных человеческих ресурсов, которые являются иностранцами, зарубежными вьетнамцами для участия в научной, технологической и инновационной деятельности во Вьетнаме.
9. Министры, агентства министерского уровня, правительственные учреждения, Народные комитеты провинций
а) Конкретизируют и организовывают выполнение целей, направлений и решений, определенных в национальной Стратегии развития науки, технологий и инноваций до 2030 года в рамках 5-летней и годовой стратегии, плана развития в каждой отрасли и провинции.
б) Непосредственно организовывают выполнение стратегических целей, задач и решений в отраслях под государственным управлением центральных и местных органов власти.
в) Ежегодно представляет отчеты о реализации Стратегии в Министерство науки и технологий до 15 декабря для обобщения и представления Премьер-министру.
10. Научно-исследовательские институты, университеты, другие научно-технические учреждения, предприятия
а) Организовывают реализацию Стратегии в рамках возложенных на них функций и задач и в соответствии с действующими положениями Закона.
б) Конкретизируют цели, направления задач и решения, определенных в Национальной стратегии развития науки, технологий и инноваций до 2030 г. в рамках своей 5-летней и годовой стратегии, плана развития.
11. Общественно-политические организации, общественно-политически-профессиональные организации, общественно-профессиональные организации, общественные и и иные организации в соответствии со функциями и задачами активно и эффективно участвуют в реализации Стратегии.
Статья 3: Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания
Министры, руководители ведомств министерского уровня, руководители правительственных ведомств, председатели Народных комитетов провинций несут ответственность за выполнение настоящего Решения./.
(Конец)