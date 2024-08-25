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Частным лицам и подразделениям рекомендовано усилить возможности защиты от растущего числа кибератак

По словам инсайдеров, частные лица и организации во Вьетнаме должны активно укреплять свои защитные возможности от все более разнообразных и сложных кибератак, которые включают в себя различные методы и передовые технологии.

 

Согласно статистике Правительственного комитета по шифрованию, в первом квартале 2024 года количество кибератак, нацеленных на критически важную инфраструктуру информационных технологий, увеличилось более чем на 18,7% по сравнению с предыдущим годом, и было зафиксировано более 32 000 угроз кибератак.

Департамент кибербезопасности и предотвращения преступлений в сфере высоких технологий при Министерстве общественной безопасности зафиксировал более 20 миллионов предупреждений о кибератаках во втором квартале, что на 33 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Чыонг Тхань Тунг, заместитель директора Центра мониторинга информационных технологий и кибербезопасности комитета, отметил, что хакеры в основном используют три метода кибератак: используют лазейки и общедоступные сервисы приложений в Интернете; распространяют вредоносное ПО в сетевых системах; осуществляют целевые атаки и постоянные серьезные угрозы (APT) через электронную почту.

Следует отметить, что использование целевых атак и APT растет, подчеркнул Чыонг Тхань Тунг.

Чан Нгуен Чунг из Управления информационной безопасности (AIS) при Министерстве информации и коммуникаций прогнозирует, что в ближайшее время ransomware останется основной тенденцией в атаках на учреждения и организации, а их объектами станут крупные предприятия, причем основное внимание будет уделяться таким секторам, как финансы, банковское дело, телекоммуникации и электроэнергетика.

В эпоху технологического бума неизбежно становится объектом кибератак. Поэтому ключевым фактором снижения последствий при кибератаках является готовность подразделений, организаций и предприятий к подготовке методов и опыта защиты, а также навыки работы инженеров по обеспечению сетевой безопасности, считают эксперты.

Фам Тхай Шон, заместитель директора Национального центра мониторинга кибербезопасности AIS, заявил, что в ближайшее время AIS приложит усилия для анализа и оценки уязвимых мест в системе безопасности не только государственных учреждений, но и предприятий и групп. Кроме того, она потребует от компаний и групп реализовать меры по защите своих информационных систем в соответствии с законодательными нормами.

ИЖВ/ВИА

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