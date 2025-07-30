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Частные предприятия - движущая сила продвижения брендов Вьетнама на мировую арену
Доминирующее положение частного сектора
По данным Brand Finance, стоимость национального бренда Вьетнама в 2024 году достигла 507 миллиардов долларов, заняв 32-е место в мире и поднявшись на одну позицию по сравнению с предыдущим годом. Это достижение является результатом коллективных усилий, и наиболее заметным из них является новаторский вклад таких частных предприятий, как VinFast, Vinamilk, Masan, Duy Tan и TH True Milk. Эти бренды не только вышли на мировые рынки с высококачественной продукцией, но и создали привлекательный имидж бренда, инновационный дух и приверженность устойчивому развитию.
Число предприятий, получивших титул "Ценность Вьетнама", значительно выросло - с 30 в 2008 году до 190 в 2024 году, что составляет 359 наименований продукции. Эти предприятия принесли доход в размере до 2,4 квадриллиона донгов (91,7 миллиарда долларов США), внесли в государственный бюджет 150 триллионов донгов и создали рабочие места для более чем 600 000 работников.
Компания Vinamilk, в частности, прилагает неустанные усилия для приведения вьетнамских брендов в соответствие с мировыми стандартами, заняв шестое место в десятке самых дорогих молочных брендов мира и второе по силе бренда в мире, согласно рейтингу Brand Finance.
Среди других выдающихся брендов - TH Milk и Nafoods в сельском хозяйстве, производстве продуктов питания и напитков, PlasmaMED в сфере высокотехнологичного здравоохранения, которые демонстрируют, как вьетнамский частный бизнес выходит на мировой уровень благодаря качеству продукции, фирменному стилю, инновациям и устойчивому развитию, укрепляя имидж Вьетнама как динамичной и ответственной страны в международном сообществе.
Заместитель директора Агентства по продвижению торговли Министерства промышленности и торговли Хоанг Минь Чиен отметил, что без активного участия частного сектора и постоянной поддержки Программа развития национального бренда не смогла бы достичь своих нынешних результатов. В условиях глобализации и жесткой конкуренции активные инвестиции частных фирм в технологии, менеджмент и создание бренда являются ключом к повышению ценности товаров и услуг Вьетнама и помогают улучшить имидж страны.
Необходимые механизмы поддержки
Несмотря на свою первопроходческую роль в продвижении вьетнамских брендов, частные предприятия по-прежнему сталкиваются со значительными препятствиями на международной арене. Помимо нехватки капитала, технологий и талантов, основным препятствием остается отсутствие политики поддержки.
Заместитель генерального секретаря Торгово-промышленной палаты Вьетнама (VCCI) Дау Ань Туан сказал, что, хотя вьетнамская продукция представлена в 200 странах и территориях по всему миру, многие бренды испытывают трудности за рубежом из-за слабой защиты интеллектуальной собственности, нерациональных стратегий коммуникации с брендами или острой конкуренции с аналогичными продуктами из Китая, Таиланд и Республика Корея.
На этом фоне создание национальных брендов должно быть результатом коллективных усилий государства, отраслевых ассоциаций, агентств по продвижению торговли, предприятий и потребителей, подчеркнул он.
По словам Хоанг Минь Чиена, чтобы побудить частные предприятия вносить дополнительные взносы в ближайшее время, государство должно продолжать улучшать инвестиционную и деловую среду, обеспечивая условия для устойчивого бизнеса и инвестиций частных фирм.
Одновременно государство должно создать механизмы и политику, поощряющие частные предприятия применять научно–технические и инновационные достижения, а также внедрять устойчивые бизнес-модели и экологически чистые технологии производства. Государство будет поддерживать дух стартапов и инноваций, поддерживать повышение производительности труда, развивать высококачественные человеческие ресурсы, расширять возможности менеджмента и корпоративного управления, одновременно усиливая роль бизнес-ассоциаций.
Что касается бизнеса, то, по мнению Хоанг Минь Чиена, необходимо разрабатывать высококачественные продукты, отражающие уникальные сильные стороны Вьетнама. Он также подчеркнул необходимость стандартизации и оцифровки процессов управления и производства компаниями в соответствии с международными нормами, чтобы повысить конкурентоспособность, снизить расточительность и оставаться гибкими в условиях нестабильного глобального рынка.
По его мнению, предприятиям следует разработать модель управления, ориентированную на людей, которая также способна стимулировать инновации, одновременно реформируя системы распределения, чтобы завоевать устойчивое доверие на мировых рынках.