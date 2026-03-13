Чан Хонг Тхай назначен президентом Вьетнамской академии наук и технологий.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь вручил решение о назначении президента Вьетнамской академии наук и технологий (Фото: ВИА)

В мероприятии также приняли участие: заместители Премьер-министра Чан Хонг Ха, Буй Тхань Шон, Май Ван Тьинь; министр иностранных дел Ле Хоай Чунг; руководители министерств, ведомств и центральных органов.

Вручая решение и поздравляя профессора, доктора наук Чан Хонг Тхая с оказанным доверием со стороны Партии и государства возглавить Вьетнамскую академию наук и технологий, Премьер-министр отметил, что Чан Хонг Тхай является руководящим и управленческим кадром с более чем 20-летним разнообразным опытом работы как в научных исследованиях, так и в сфере государственного управления и местного администрирования.

Премьер-министр подчеркнул, что поручение ему столь ответственной должности свидетельствует о большом доверии и высоких ожиданиях Партии и государства как к самому Чан Хонг Тхаю, так и к дальнейшему развитию Академии в новую эпоху.

Премьер-министр предложил новому президенту Вьетнамской академии наук и технологий вместе с руководством Академии продолжать укреплять единство, тесно координировать работу и сосредоточиться на быстром, активном и эффективном выполнении решений XIV съезда КПВ, специализированных резолюций Политбюро по ключевым направлениям, особенно Резолюции №57 о развитии науки, технологий, инноваций и цифровой трансформации.

В частности, Академии следует выступить в авангарде цифровой трансформации, зелёного перехода, энергетического перехода, преобразования структуры и повышения качества человеческих ресурсов; сосредоточиться на освоении базовых и ключевых технологий, особенно в рамках 11 групп стратегических технологий и 35 групп стратегической технологической продукции; вывести такие отрасли, как математика, физика, химия и биология, на передовой уровень региона и мира к 2030 году.

Академия должна играть роль «мозгового центра», осуществляющего стратегическое консультирование Партии и государства по вопросам науки и технологий в таких ключевых областях, как искусственный интеллект, энергетика, морская экономика, безопасность водных ресурсов, космос и другие; а также сформировать национальную базу данных в сфере науки и технологий.

Выступая после назначения, профессор, доктор наук Чан Хонг Тхай выразил волнение и благодарность руководству Партии и государства за внимание, подготовку и условия, позволившие ему развиваться и получить новое доверенное поручение.

Президент Академии отметил, что принимает указания Премьер-министра Фам Минь Тьиня и поблагодарил Партию, государство и Правительство за постоянную поддержку и руководство, благодаря которым Вьетнамская академия наук и технологий продолжает укрепляться и развиваться.

Чан Хонг Тхай от имени руководства и всего коллектива сотрудников и учёных Академии подтвердил решимость сохранять единство, прилагать усилия для успешного выполнения задач, поставленных Партией, государством и народом, постепенно повышать роль и авторитет Вьетнамской академии наук и технологий и вносить вклад в развитие страны в новый период, прежде всего в достижение целей двузначного экономического роста в ближайшее время.