Чан Тхань Ман назначен руководителем деятельности Национального собрания
Генеральный секретарь НС 2 мая опубликовал объявление о поручении руководства деятельностью НС и Постоянного комитета НС Социалистической Республики Вьетнам
Член Политбюро и постоянный заместитель председателя Национального собрания Чан Тхань Ман. Фото: ВИA
Чан Тхань Ман, член Политбюро и постоянный заместитель председателя Национального собрания (НС), будет руководить деятельностью НС и его Постоянного комитета до тех пор, пока в соответствии с законом не будет избран новый руководитель законодательного органа, говорится в сообщении Постоянного комитета НС.
Генеральный секретарь НС 2 мая опубликовал объявление о поручении руководства деятельностью НС и Постоянного комитета НС Социалистической Республики Вьетнам.
В нескольких крупных аргентинских газетах 2 мая появились статьи о победе Вьетнама при Дьенбьенфу (7 мая 1954 г.), в которых утверждается, что этот триумф не только повлиял на историю Вьетнама, но и изменил облик мира, и был обусловлен силой великой национальной солидарности под руководством партии и президента Хо Ши Мина.