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НОВОСТИ

Чан Тхань Ман назначен руководителем деятельности Национального собрания

Генеральный секретарь НС 2 мая опубликовал объявление о поручении руководства деятельностью НС и Постоянного комитета НС Социалистической Республики Вьетнам
  Член Политбюро и постоянный заместитель председателя Национального собрания Чан Тхань Ман. Фото: ВИA  
Чан Тхань Ман, член Политбюро и постоянный заместитель председателя Национального собрания (НС), будет руководить деятельностью НС и его Постоянного комитета до тех пор, пока в соответствии с законом не будет избран новый руководитель законодательного органа, говорится в сообщении Постоянного комитета НС.

Генеральный секретарь НС 2 мая опубликовал объявление о поручении руководства деятельностью НС и Постоянного комитета НС Социалистической Республики Вьетнам.

ВИА/ИЖВ

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