Чан Тхань Ман избран Председателем Национального собрания XVI созыва

Председатель Национального собрания XVI созыва Чан Тхань Ман приносит присягу при вступлении в должность. Фото: ВИА

Генеральный секретарь Национального собрания, руководитель Канцелярии Национального собрания Ле Куанг Ман представил проект резолюции об избрании Председателя Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам XVI созыва.

В проекте резолюции отмечается, что на основании Конституции, действующего законодательства и протокола подсчёта голосов Национальное собрание постановляет: господин Чан Тхань Ман, член Политбюро, Председатель Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам XV созыва, депутат Национального собрания XVI созыва, избирается на должность Председателя Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам XVI созыва.

Национальное собрание проголосовало за принятие резолюции об избрании Председателя Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам XV созыва с использованием электронной системы голосования.

Результаты голосования: 491 из 491 депутатов, принявших участие в голосовании, проголосовали «за»; Национальное собрание утвердило резолюцию об избрании Председателя Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам XVI созыва в отношении господина Чан Тхань Ман.

После избрания Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман принёс присягу при вступлении в должность.

Под священным красным флагом с золотой звездой, перед Национальным собранием и соотечественниками, избирателями всей страны, Председатель Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам Чан Тхань Ман поклялся в абсолютной верности Родине, народу и Конституции Социалистической Республики Вьетнам, пообещал прилагать все усилия для успешного выполнения задач, возложенных Партией, государством и народом.

В этот торжественный момент Председатель Национального собрания выразил глубокое почтение и бесконечную благодарность великому Президенту Хо Ши Мин; одновременно выразил признательность прежним руководителям, ветеранам революции, матерям-героиням Вьетнама, героям вооружённых сил, героям труда; семьям павших героев, инвалидам войны, больным ветеранам и семьям, имеющим заслуги перед страной.

Председатель Национального собрания выразил искреннюю благодарность за правильное и всестороннее руководство Центрального комитета Партии, Политбюро, Секретариата, Генерального секретаря То Лама; поблагодарил депутатов Национального собрания, избирателей, народ всей страны и соотечественников за рубежом, а также организации, отдельных лиц и международных друзей за поддержку и содействие, благодаря которым Вьетнам уверенно вступает в новую эпоху — эпоху подъёма нации.

Председатель Национального собрания подчеркнул, что страна стоит на историческом переломном этапе; радуясь достижениям Национального собрания за 80 лет, он отметил, что ответственность остаётся крайне высокой, но вместе с тем почётной. Он подчеркнул, что Национальное собрание XVI созыва продолжит преемственность и развитие достижений предыдущих созывов, опираясь на интеллект, политическую стойкость, стремление к обновлению и дух служения народу; будет прилагать усилия, чтобы соответствовать своему статусу — Национального собрания народа, созданного народом и служащего народу, высшего представительного органа народа и высшего органа государственной власти, живого воплощения социалистического правового государства — во имя цели: богатый народ, сильное государство, демократия, справедливость, цивилизованность.

Чан Тхань Ман родился в 1962 году; уроженец коммуны Тханьсуан, города Кантхо; доктор экономических наук, бакалавр политологии. Он является членом Политбюро, секретарём Партийного комитета Национального собрания, Председателем Национального собрания.

Он был кандидатом в члены Центрального комитета Партии X созыва; членом Центрального комитета XI, XII, XIII и XIV созывов; секретарём Центрального комитета XII созыва; членом Политбюро XIII и XIV созывов. Является депутатом Национального собрания XIII, XIV, XV и XVI созывов.