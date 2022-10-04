Чавинь и Бенче развивают морскую экономику

Чавинь стремится развивать морское хозяйство. Фото: ВИА

Сосредоточение всех ресурсов на развитии морской экономики имеет большое значение, а также является самым быстрым способом для провинций дельты Меконга Чавинь и Бенче стать богатыми и развитыми морскими районами.

Имея общую береговую линию протяженностью более 130 км, две провинции максимально использовали свой потенциал и преимущества для всестороннего развития морской экономики, от аквакультуры, рыболовства, переработки водных продуктов и услуг по логистике рыболовства до морского туризма.

В последние годы в провинции Бенче сосредоточено около 46.000 га аквакультуры с общим объемом производства более 298.000 тонн. Примечательно, что высокотехнологичная модель выращивания креветок в Бенче активно развивается, а площадь постоянно расширяется.

Рыболовство в провинции также растет с объемом производства около 210.000 тонн в год. Кроме того, улучшились услуги и инфраструктура рыболовной логистики: появились 3 рыболовных порта и 2 убежища от штормов.

Между тем, провинция Чавинь может обслуживать крупнотоннажные суда, заходящие в реку Хау через воды провинции в Восточное море, и порт Кайкуй города Кантхо. Это помогает Чавиню стать центром международной торговли посредством морских перевозок.

Преимущества Чавиня, особенно в отношении сельскохозяйственной продукции, помогает товарам легко добираться до других населенных пунктов Вьетнама, стран субрегиона Меконга и других стран АСЕАН.

В провинции также есть экономическая зона Динь-ан, которая является 1 из 8 ключевых прибрежных экономических зон Вьетнама, инвестиции в которые направлены на то, чтобы в полной мере раскрыть потенциал морской экономики, способствуя социально-экономическому развитию и промышленному росту региона и дельты Меконга.

Кроме того, Чавинь может похвастаться многими преимуществами в развитии аквакультуры и рыболовства, имея почти 34.000 га рыбных угодий и почти 1.200 рыбацких лодок.

В последнее время провинции Бенче и Чавинь сосредоточились на развитии возобновляемых источников энергии, используя преимущества моря. Введенные в эксплуатацию ветроэнергетические проекты также внесли важный вклад в развитие туристического сектора, создав тем самым изюминку в их морском экотуризме.

Бенче получила одобрение Министерства промышленности и торговли на планирование 19 ветроэнергетических проектов общей мощностью более 1.007 МВт. Сейчас ведется строительство 9 объектов мощностью около 368 МВт.

Между тем, Чавинь одобрила инвестиции в 9 ветроэнергетических проектов, из которых 5 были введены в эксплуатацию и подключены к национальной сети, с 79 ветряными турбинами и общей мощностью 320 МВт.

В ближайшее время обе провинции стремятся к сильному и устойчивому морскому экономическому развитию с упором на возобновляемые источники энергии, рыболовство и туризм.

Они стремятся эффективно адаптироваться к изменению климата, защищать морскую среду, предотвращать береговую эрозию, а также сохранять и развивать морские экосистемы.

Чавинь была выбрана правительством в качестве ключевой провинции для развития как рыболовства, так и международной торговли.

В настоящее время в провинции запрашиваются инвестиции в проекты строительства завода по переработке рыбы и креветок годовой мощностью 10.000 тонн, завода по консервированию и переработке водных продуктов и морепродуктов мощностью 10.000 тонн в год, завода по переработке кормов для аквакультуры мощностью 20.000–30.000 тонн в год, высокотехнологичного проекта по разведению креветок в солоноватой воде, проекта установления связи между производством и потреблением моллюсков в прибрежных аллювиальных районах.

Точно так же Бенче стремится стать одним из районов с сильным и устойчивым развитием морской экономики, уделяя особое внимание развитию возобновляемых источников энергии, рыболовства и туризма к 2030 году с видением до 2045 года.

В провинции принимаются кардинальные меры по исследованию и разработке проекта развития прибрежной экономической зоны, в котором одной из ключевых задач и решений является реализация проекта по предотвращению вторжения моря и строительству прибрежной дороги.



