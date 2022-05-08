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НОВОСТИ

ЦК партии рассматривал повышение эффективности коллективной экономики

Пленум, начавшийся в Ханое 4 мая, продлится до 10 мая.
  На пятом пленуме ЦК КПВ 13-го созыва. (Фото: Чи Зунг/ВИА  

За четвертый рабочий день пятого пленума 7 мая Центральный комитет КПВ 13-го созыва рассмотрел проект отчета 20-летней реализации резолюции о выполнении реформ, развития и повышения эффективности коллективной экономики.

Резолюция была принята на пятом пленуме ЦК партии девятого созыва.

Во второй половине дня комитет обсуждал в группах другой проект о строительстве партийных низовых организаций и о членах партии.

Пленум, начавшийся в Ханое 4 мая, продлится до 10 мая.

Обсуждаемые вопросы имеют важное значение для реализации резолюции XIII Национального партийного съезда в таких основных областях, как усиление социально-экономического развития к 2030 году с перспективой на 2045 год, а также активизация построения и исправления партии и политической системы для удовлетворения возрастающих требований революции в новый период.

ВИА

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