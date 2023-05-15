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ЦК КПВ 13-го созыва созывает промежуточное заседание
ЦК выскажет мнения по среднесрочному отчету, в котором рассматривается руководство Политбюро и Секретариата, а также некоторые ключевые задачи до конца срока полномочий 2021-2026 гг.
Он также вынесет вотум доверия членам Политбюро и Секретариата 13-го созыва и рассмотрит другие важные вопросы.
Это заедание имеет важное значение для реализации резолюций, принятых на 13-м всевьетнамском съезде партии, и дает возможность объективно и всесторонне проанализировать достижения, зафиксированные с начала срока полномочий, а также выявить ограничения, их причины и извлеченные уроки.
ЦК также проанализируют новую ситуацию как с возможностями, так и с вызовами, тем самым выработав политику и решения на вторую половину срока.
На заседании будут рассмотрены и выработаны решения по различным вопросам, имеющим очень важное значение для выполнения политических задач ЦК КПВ 13-го созыва до конца срока полномочий, в условиях неопределенности внутренней и глобальной ситуации, которая сталкивается с более серьезными трудностями и вызовами по сравнению с теми, которые были в последние годы.