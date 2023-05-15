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НОВОСТИ

ЦК КПВ 13-го созыва созывает промежуточное заседание

15 мая в Ханое под председательством генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга открылось среднесрочное заседание ЦК КПВ 13-го созыва.
  Вьетнамские дайверы завоевали золотую медаль в смешанной эстафете 4х50. Фото: ВИA  
Вьетнамские спортсмены 14 мая завоевали еще 20 золотых медалей на проходящих в Камбодже 32-х Играх Юго-Восточной Азии (SEA Games 32), увеличив общее количество золотых медалей до 107 и укрепив свои лидирующие позиции.

В этот день дайверы привезли домой пять золотых медалей в мужском и женском одиночном и командном разрядах.

Нгуен Чан Шан Шан снова побила рекорд SEA Games среди женщин на дистанции 800 м, показав время 7 минут и 13,91 секунды, после еще большего рекорда на дистанции 400 м днем ранее. После золота Шан Шан, завоеванного 14 мая, вьетнамская команда по прыжкам в воду выиграла еще четыре медали.

После хет-трика 13 мая вьетнамские спортсмены-аэробисты завоевали еще две золотые медали в в дуэтах и групповых выступлениях.

У фехтовальщиков, дзюдоистов и борцов также есть еще по две золотые медали в каждом виде спорта.

Другие золотые медали были завоеваны Вьетнамом в тяжелой атлетике, гребле, настольном теннисе и китайских шахматах.

По количеству золотых медалей за Вьетнамом следуют Таиланд с 90 и Камбоджа с 67 золотыми медалями.

Вьетнам отправил на SEA Games 32 спортивную делегацию в составе 1.003 человек, из них около 700 спортсменов.

Соревнуясь в 31 виде спорта, вьетнамская команда стремится привезти домой 90-120 золотых медалей и войти в тройку лидеров.

SEA Games 32 проводятся в Пномпене, Сиемреапе, Преах Сиануке, Кампоте и Кепе в Камбодже с 5 мая и будут закрыты 17 мая.

ИЖВ/ВИА

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