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ЦК КПВ 13-го созыва публиковал объявление о промежуточном заседании
Согласно объявлению, ЦК представил мнения по отчету, рассматривающему руководство и направление работы Политбюро и Секретариата с начала срока полномочий и ряд ключевых задач до конца срока полномочий 13-го всевьетнамского съезда партии, а также по вотуму доверия членам Политбюро и Секретариата и другим важным вопросам.
Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг председательствовал и выступил со вступительной и заключительной речами на мероприятии.
ЦК определил, что промежуточное заседание имеет важное значение для выполнения резолюции 13-го всевьетнамского съезда партии, предоставляя возможность объективно и всесторонне рассмотреть достигнутые до сих пор успехи, указать на слабости и недостатки, причины и уроки, а также спрогнозировать новый контекст с сочетанием возможностей и вызовов, тем самым предлагая основные стратегии и политику во второй половине срока полномочий 13-го созыва.
Они приветствовали и достигли высокого консенсуса по содержанию, представленному в отчете, оценивающем руководство и направление работы Политбюро и Секретариата с начала 13-го всевьетнамского съезда партии до настоящего времени, заявив, что работа была проведена с серьезностью, тщательностью и глубокой самокритикой.
Должностные лица проявили чувство ответственности, прямоту, демократичность, объективность, искренность и преданность делу в ходе обсуждения промежуточного отчета, в котором рассматривались руководство и направление работы Политбюро и Секретариата с начала срока полномочий и ряд ключевых задач до конца срока полномочий 2021-2026 гг.
ЦК отметил важные и всесторонние достижения в различных областях, включая социально-экономическую сферу, национальную оборону, безопасность, внешние отношения, строительство правового социалистического государства и великого блока национального единства, борьбу с коррупцией и негативными явлениями, партийное строительство и исправление.
Они указали на недостатки и слабейшие стороны, изучили их причины и извлекли пять уроков, касающихся необходимости инновационных методов руководства, а также стилей и методов работы.
Затем они попросили выполнить пять ключевых задач во второй половине срока полномочий 2021-2026 годов, включая социально-экономическое и культурное развитие, укрепление национальной обороны и безопасности, безупречное проведение внешних мероприятий, активизацию партийного строительства и исправления, а также подготовку к съездам партии на всех уровнях в период 2025-2030 годов, к 14-му всевьетнамскому съезду партии.
ЦК верил, что после заседания, с новым доверием, новым духом и новой мотивацией, вся партия, все народ и вооруженные силы будут продолжать оставаться сплоченными и стремиться с еще большей решимостью и усилиями использовать все возможности и преимущества, преодолеть все трудности и вызовы и выполнить задачи, поставленные на весь срок полномочий 13-го созыва.