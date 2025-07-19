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ЦК КПВ применил дисциплинарные меры к партийным членам, допустившим нарушения
Утром ЦК провёл пленарное заседание. От имени Политбюро ЦК КПВ заседание вёл товарищ Фам Минь Тьинь, член Политбюро, Премьер-министр.
ЦК почтил минутой молчания память покойного Генсекретаря Нгуен Фу Чонга – исключительно выдающегося деятеля Партии, государства и народа, спустя год после его кончины.
ЦК обсудил в зале пленума те вопросы, которые были рассмотрены в рабочих группах во второй половине дня 18 июля 2025 года, включая: (1) Направления кадровой работы к 14-у съезду КПВ; критерии, структура, численность и распределение делегатов на 14-й съезд КПВ. (2) Проекты документов, предлагаемых к рассмотрению на 14-м съезде. (3) Некоторые вопросы внесения поправок и дополнений в резолюций и заключения ЦК; курс и ориентиры корректировки Национального генерального плана на период 2021-2030 гг. с перспективой до 2050 года.
Политбюро провело заседание и высказало свои мнения по отчётам о доработке и разъяснению замечаний, высказанных членами ЦК в ходе обсуждения.
После обеда ЦК провёл заключительное заседание пленума. От имени Политбюро заседание вёл товарищ Чан Тхань Ман, член Политбюро, Председатель Национального собрания.
Члены Политбюро товарищи: Ле Минь Хыонг (член Политбюро, секретарь ЦК, заведующий Организационного отдела ЦК), Нгуен Суан Тханг (член Политбюро, директор Академии политических наук им. Хо Ши Мина, председатель Центрального теоретического совета), Нгуен Хоа Бинь (член Политбюро, Первый заместитель Премьер-министра) представили доклады Политбюро с пояснениями по вопросам, обсуждавшимся ЦК. Центральный комитет обсудил, выразил мнение и утвердил резолюцию 12-го пленума. Генеральный секретарь То Лам выступил с заключительным словом и официально закрыл пленум.
2/ ЦК КПВ применил дисциплинарные меры в форме освобождения от всех партийных должностей в отношении следующих товарищей: Нгуен Суан Фук — бывший член Политбюро, бывший Президент; Во Ван Тхыонг — бывший член Политбюро, бывший Президент; Выонг Динь Хюэ — бывший член Политбюро, бывший Председатель Национального собрания; Ле Минь Кхай — бывший секретарь ЦК, бывший заместитель Премьер-министра. Товарищ Нгуен Тхи Ким Тьен, бывший член ЦК, бывший Министр здравоохранения, была исключена из Партии.
ЦК согласился с просьбой товарища До Дык Зуя, члена ЦК, Министра сельского хозяйства и окружающей среды, об освобождении от должности члена ЦК КПВ 13-го созыва; и товарища Во Чи Конга, кандидата в члены ЦК, бывшего члена Постоянного бюро Партийного горкома и начальника отдела по пропаганде, политическому воспитанию и массовой мовилизаций горкома города Кантхо — об освобождении от должности кандидата в члены ЦК КПВ 13-го созыва.
ЦК высказал своё мнение по кадровому вопросу, чтобы Политбюро представило кандидата на должность Министра сельского хозяйства и окружающей среды на срок 2021–2026 годов на утверждение Национального собрания 15-го созыва.
3/ ЦК рассмотрел и обсудил отчёты о реализации Резолюций № 18-NQ/TW от 25 октября 2017 года ЦК КПВ 12-го созыва за период с ноября 2024 по июль 2025 года; подготовку к 14-у съезду КПВ; социально-экономическую ситуацию за первое полугодие 2025 года; важные вопросы, рассмотренные Политбюро с момента 11-го пленума 12-го, а также приоритетные задачи до проведения 13-го пленума ЦК КПВ 13-го созыва; новые развития в международной и региональной обстановке с момента 11-го пленума и соответствующие позиции и курсы действий КПВ.
4/ ЦК КПВ призвал всю партию, народ и армию объединиться, прилагать усилия к преодолению трудностей и вызовов, обеспечить эффективную, непрерывную работу органов местной власти двух уровней, успешно выполнить задачи социально-экономического развития на 2025 год и успешно провести партийные съезды на всех уровнях, направляясь к 14-у съезду КПВ.