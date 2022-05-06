Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

ЦК КПВ обсуждает содержание резолюции о реформе земельной политики

Члены ЦК КПВ 13-го созыва обсудили проект по подведению итогов 10-летней реализации резолюции 6 пленума ЦК КПВ 11-го созывао продолжении обновления политики и законов о земле 5 мая, во второй день своего проходящего 5-го пленума.

Члены ЦК КПВ 13-го созыва обсудили проект по подведению итогов 10-летней реализации резолюции 6 пленума ЦК КПВ 11-го созывао продолжении обновления политики и законов о земле 5 мая, во второй день своего проходящего 5-го пленума.

5 мая, во второй день заседания проходящего 5-го пленума.

Дискуссию вел член Политбюро, премьер-министр Фам Минь Тьинь.

Во второй половине дня ЦК КПВ обсудил в группах проект по подведению итогов 15-летней реализации резолюции 7-го пленума ЦК КПВ о сельском хозяйстве, фермерах и сельской местности.

ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top