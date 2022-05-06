ЦК КПВ обсуждает содержание резолюции о реформе земельной политики

Члены ЦК КПВ 13-го созыва обсудили проект по подведению итогов 10-летней реализации резолюции 6 пленума ЦК КПВ 11-го созывао продолжении обновления политики и законов о земле 5 мая, во второй день своего проходящего 5-го пленума.

5 мая, во второй день заседания проходящего 5-го пленума.

Дискуссию вел член Политбюро, премьер-министр Фам Минь Тьинь.

Во второй половине дня ЦК КПВ обсудил в группах проект по подведению итогов 15-летней реализации резолюции 7-го пленума ЦК КПВ о сельском хозяйстве, фермерах и сельской местности.