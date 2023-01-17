ЦК КПВ дал согласие на то, чтобы Нгуен Суан Фук ушел c занимаемых постов

Делегаты голосуют по повестке дня конференции. Фото: ВИА





17 января в штаб-квартире ЦК КПВ состоялось заседание ЦК КПВ 13-го созыва, на котором была рассмотрена и одобрена просьба товарища Нгуен Суан Фука, члена Политбюро, члена ЦК КПВ 13-го созыва, президента Социалистической Республики Вьетнам, председателя Совета национальной обороны и безопасности на срок полномочий 2021-2026 гг. об уходе с занимаемых постов по собственному желанию и выходе на пенсию.Товарищ Нгуен Суан Фук - ключевой руководитель Партии и Государства. Он родился в семье, богатой революционными традициями; получил фундаментальное образование; начал свою политическую карьеру с низовых должностей, назначался ЦК КПВ и Политбюро разных созывов на многие важные руководящие партийные и государственные посты.На должности премьер-министра на срок полномочий 2016–2021 гг., он приложил большие усилия для руководства и управления профилактикой и борьбой с эпидемией COVID-19, достигнув важных результатов.Однако он взял на себя политическую ответственность руководителя за недостатки, нарушения подчиненных должностных лиц, в том числе 2 заместителей премьер-министра и 3 министров, вызвавшие очень серьезные последствия, вследствие чего заместители премьер-министра попросили о прекращении своих полномочий, а министры и многие чиновники были привлечены к уголовной ответственности.Осознавая свою ответственность перед Партией и народом, Нгуен Суан Фук подал заявление об уходе со всех занимаемых должностей, увольнении с работы и выходе на пенсию. В соответствии с действующими законами Партии и Государства, и учитывая желание товарища Нгуен Суан Фука, ЦК КПВ дал согласие на то, чтобы товарищ Нгуен Суан Фук перестал занимать посты члена Политбюро, президента Социалистической Республики Вьетнам, председателя Совета национальной обороны и безопасности на срок полномочий 2021-2026 гг.ЦК КПВ распорядился, чтобы Политбюро поручило соответствующим органам выполнить установленные процедуры.