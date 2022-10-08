ЦК дает комментарии по некоторым проектам

На заседании открытия 6-го Пленума ЦК КПВ 13-го созыва. Фото: Чонг Дык/ВИА

7 октября 6-й Пленум ЦК КПВ 13-го созыва перешел на пятый рабочий день.

Утром ЦК партии работал в зале заседаний, обсудив доклад о социально-экономическом положении, государственный бюджет на 2022 год, предлагаемый план социально-экономического развития, бюджет на 2023 год и проект государственного бюджета на 2023-2025 годы.

Член Политбюро, премьер-министр Фам Минь Тьинь от имени Политбюро возглавить обсуждение.

Во второй половине дня ЦК Партии работал в группах, обсуждая ориентационный проект Национального генерального плана на период 2021-2030 годов с видением до 2050 года.

После этого состоялось заседание Политбюро для вынесения заключений о приеме и разъяснении обсужденного содержания Проекта дальнейшего строительства и совершенствования социалистического правового государства во Вьетнаме в новый период; Проекта подведения итогов 15 лет реализации Резолюций 5-го Пленума ЦК Партии 10-го созыва о продолжении обновления метода руководства Партией в функционировании политической системы; Проекта индустриализации и модернизации страны до 2030 года с перспективой до 2045 года.



