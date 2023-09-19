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НОВОСТИ

Цифровые технологии способствуют решению проблем

9-я Глобальная конференция молодых парламентариев, организованная Национальным собранием Вьетнама, является одним из крупнейших дипломатических мероприятий Вьетнама в 2023 году, которое направленно на на укрепление доверия и объединение молодых парламентариев стран-членов МПС 9-я Глобальная конференция молодых парламентариев, организованная Национальным собранием Вьетнама, является одним из крупнейших дипломатических мероприятий Вьетнама в 2023 году, которое направленно на на укрепление доверия и объединение молодых парламентариев стран-членов Международного парламентского союза(МПС).

Использование цифровых технологий для решения проблем

Поблагодарив Национальное Собрание Вьетнама за организацию конференции, председатель Форума молодых парламентариев Межпарламентского союза Дэн Карден сказал, что в 9-й глобальной конференции молодых парламентариев приняли участие более 300 парламентариев из более 70 парламентов-членов МПС. «Нас приветствовали и поддержали волонтеры. Это было действительно важно для нас», - сказал Дэн Карден.

По его словам, мир сталкивается со многими проблемами, связанными с технологиями, такими как недостоверная информация , социальный раскол, политический раскол и др., поэтому необходимо повышать осведомленность о более эффективном использовании технологий для решения проблем в обществе и помогать законодательным органам принимать правильные решения.

«Мы здесь, чтобы обсудить цифровую трансформацию, которую переживает мир, пользу цифровых технологий в реализации целей в области устойчивого развития и использование цифровых технологий для борьбы с изменением климата. Я думаю, что это хорошая тема для молодых парламентариев», — подтвердил Дэн Карден. Он также считает, что в настоящее время существует много опасений по поводу искусственного интеллекта (ИИ) и его возможностей в будущем. Хотя цифровые технологии также приносят и много пользы.

Совершенствование институтов для удовлетворения потребностей развития цифровых технологий

Многие делегаты заявили, что в настоящее время большинство стран постепенно разрабатывают политику и правовую базу для удовлетворения практических потребностей и содействия цифровой трансформации. Делегаты согласились с тем, что цифровая трансформация — это скорее политическая и институциональная революция, в которой молодое поколение играет кючевую роль.

Директор Института экономических исследований АСЕАН и Восточной Азии (ERIA) Фусанори Ивасаки высоко оценил активную реализацию цифровой трансформации правительства Вьетнама. «Когда Вьетнам достигнет углеродной нейтральности к 2050 году, эта страна будет максимально использовать искусственный интеллект и другие цифровые технологии. Я думаю, что правительство Вьетнама должно поставить перед собой цель создать правовую базу. Однако это не только проблема Вьетнама, но и проблема других стран», - сказал Фусанори Ивасаки.

ИЖВ/ВИА

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