Цифровые данные прокладывают путь для экспорта на основные рынки

Инструмент используется таможенными служащими, лесными инспекторами, предприятиями и исследователями для быстрого и точного определения пород древесины, что способствует повышению прозрачности и эффективности управления цепочкой поставок древесины.



WoodID входит в число нескольких приложений, поддерживающих систему отслеживаемости, способствующих прозрачности и укрепляющих репутацию вьетнамской продукции агролесного и рыбного хозяйства на мировых рынках.



По словам Нгуен Хыу Тхьена, заместителя директора Департамента лесного хозяйства и охраны лесов, это приложение стало важным шагом в применении технологий в управлении лесным хозяйством, усилив контроль и проверку происхождения древесины, одновременно подчеркивая приверженность Вьетнама международным обязательствам и стремление к созданию прозрачного, устойчивого и ответственного лесного сектора.



Обеспечение прослеживаемости древесины также является ключевым требованием для Вьетнама в получении лицензий FLEGT - сертификатов легальной древесины в рамках Добровольного партнерского соглашения о соблюдении лесного законодательства, управлении и торговле (VPA/FLEGT), подписанного с Европейским Союзом.



Кроме того, соблюдение Регламента ЕС по борьбе с обезлесением (EUDR) стало обязательным условием для сохранения доли Вьетнама на европейском рынке древесины, одном из крупнейших и наиболее требовательных в мире.



Премьер-министр Фам Минь Тьинь подписал официальное распоряжение об усилении системы прослеживаемости для обеспечения качества и репутации экспорта сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции. Этот шаг подчеркивает срочную необходимость укрепить систему прослеживаемости после того, как ряд вьетнамских партий был отмечен европейскими органами за нарушение норм пищевой безопасности. Решение демонстрирует твердую решимость Правительства защитить национальный бренд и закрепить позиции вьетнамской аграрной продукции на мировом рынке.



По мнению экспертов, ключевая задача - завершить создание интегрированной базы данных, соответствующей требованиям Регламента ЕС по борьбе с обезлесением (EUDR). Эта система будет служить не только инструментом прослеживаемости, но и национальной информационной платформой, охватывающей данные о лесах и плантациях, а также сведения о происхождении продукции.



Нидерландская организация «Инициатива устойчивой торговли» (IDH) финансирует пилотный проект этой системы на площади 137 000 га кофейных плантаций с планами расширения до 462 000 га, что составляет около 80% основных кофейных угодий страны.



Заместитель министра сельского хозяйства и охраны окружающей среды Хоанг Чунг поручил специализированным подразделениям в кратчайшие сроки завершить разработку программного обеспечения и обновить данные о посевных площадях, картографических координатах, производителях, торговцах и объемах продукции, чтобы обеспечить полную прослеживаемость.



Он отметил, что местные органы власти, особенно в ключевых районах выращивания кофе и каучука, должны проводить обучающие и информационные программы, адаптированные к условиям местного управления. Экспорт трёх основных товарных групп - кофе, каучука и древесины - в ЕС должен осуществляться бесперебойно, без сбоев, в полном соответствии с требованиями по данным, документации и стандартам прослеживаемости.



Что касается другой сельскохозяйственной продукции, то создание и выдача кодов плантаций и упаковочных предприятий также показали положительные результаты. На сегодняшний день во Вьетнаме насчитывается более 8 000 кодов плантаций и около 1 600 кодов упаковочных предприятий, одобренных странами-импортёрами, готовых к поддержке экспорта.



Для повышения эффективности управления Министерство сельского хозяйства и охраны окружающей среды разрабатывает циркуляр о порядке управления кодами плантаций и упаковочных предприятий. Директор Департамента защиты и возделывания растений Хуинь Тан Дат заявил, что завершение правовой базы позволит укрепить государственное управление, обеспечить прозрачность процессов, а также облегчить деятельность предприятий и фермеров в производстве, переработке и экспорте.



В рыбной отрасли активно внедряется система электронной документации и прослеживаемости вылова (eCDT), которая помогает рыбакам и предприятиям обеспечить прозрачность происхождения морепродуктов.



По словам Ву Зуиен Хая, заместителя директора Департамента рыболовства и контроля за рыбной отраслью, программное обеспечение позволяет государственным органам отслеживать деятельность флота и объёмы вылова, одновременно повышая уровень соблюдения норм рыбаками и предприятиями в борьбе с незаконным, нерегистрируемым и нерегулируемым (IUU) промыслом.